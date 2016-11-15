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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۴۸

احیا و حفظ محیط زیست با شعار محقق نمی شود

احیا و حفظ محیط زیست با شعار محقق نمی شود

جلفا-مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس در ششمین شورای راهبردی محیط زیست و توسعه پایدار مناطق آزاد گفت: احیاءو حفظ محیط زیست نیازمند اقدام و عمل مجدانه بوده و با شعار محقق نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محسن خادم عرب باغی در حضور معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و جمع مسئولین محیط زیست مناطق آزاد گفت: محیط زیست نعمت و موهبت آفریدگار برای بشر بوده و باید به شیوه صحیح و با جدیت حفاظت شده و مناطق آسیب دیده احیاء شوند.

وی افزود: مناطق آزاد باید الگوی زیست محیطی سرزمین اصلی باشند و در این راستا اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز خطر و آسیب به حیات موجودات زنده طبیعت و کاشت هزاران راس نهال در مناطق مختلف و از جمله در محوطه سایت اداری سازمان منطقه آزاد ارس اجرا شده و ادامه دارد.

عرب باغی گفت: برنامه ریزی های شهری و راه اندازی صنایع در مناطق آزاد باید بر اساس استانداردهای زیست محیطی بوده و بدون آلایندگی منجربه رونق و توسعه اقتصادی شود و در زمینه این مهم اصلاح های لازم برای راه اندازی صنایع مختلف در ارس انجام شد.

وی اظهار داشت: طبق قانون قرار است ایده های نو در مناطق آزاد تجربه شده و به سرزمین اصلی نشر پیدا کند و با توجه به اینکه محیط زیست و مشکلات و معضلات عدیده که در این زمینه گریبان گیر جهان و کشور ما شده است، رعایت استانداردها و اصول زیست محیطی در مناطق آزاد و دستیابی به اهداف ایده آل می تواند الگوی مناسبی برای کل کشور باشد.

وی در پایان بهبود روابط مناطق آزاد با سازمان محیط زیست را مورد تاکید قرار داد و گفت: انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با سازمان محیط زیست موجب بهبود روابط بین مناطق آزاد با این سازمان شده است.

کد مطلب 3825576

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