توافق ایران و اتریش برای پوشش فعالیت های بشردوستانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، دکتر سیدامیرمحسن ضیائی پس از سفر هیئت بلند مرتبه صلیب سرخ اتریش به ایران و بازدید از توانمندی های هلال احمر کشورمان در تاریخ ۱۸ و ۱۹ آبان ۹۵، به اتریش سفر کرده و با مقامات عالی رتبه صلیب سرخ اتریش دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر در ین سفر با رئیس و دبیرکل صلیب سرخ اتریش، مدیران بخش های اهدای خون، مدیریت سانحه، جوانان، توسعه و فعالیت های بین المللی این جمعیت دیدا و گفتگو کرد.

بازدید از شعبه منطقه گسترده جنوب اتریش، خدمات امبولانس و انبارهای تجهیزات امدادی و مرکز تامین و تهیه فراورده های خونی و بانک خون از دیگر برنامه های این سفر بوده است.

براساس این گزارش، سفر رئیس جمعیت هلال احمر به اتریش به منظور تبادل تجربیات میان دو جمعیت ملی، بازدید از توانایی ها و امکانات صلیب سرخ اتریش، گسترش همکاری ها و افزایش مشارکت های استراتژیک دو جمعیت در زمینه های امور بشر دوستانه در چارچوب اصول هفتگانه نهضت بین المللی و تصمیمات مجمع عمومی فدراسیون بین المللی صورت گرفته است.

اردیبهشت ماه امسال به دنبال بازدید هیئت جمعیت صلیب سرخ اتریش از ایران، یادداشت تفاهم همکاری امضا شده بود که در سفر دکتر ضیائی به این کشور، پیرامون جزئیات این تفاهم همکاری هماهنگی های لازم انجام شد.

این تفاهم نامه با هدف پوش فعالیت های بشردوستانه در سطح نوین میان ایران و اتریش و در سطوح بین المللی و توجه به مسائل حال حاضر در حوزه ارائه خدمات انساندوستانه و رفع نیازهای گروه های آسیب پذیر امضا شده است. همچنین در این تفاهم نامه همکاری در زمینه حمایت از جمعیت ملی ایران در پاسخگویی به نیازهای بشردوستانه در ایران و در امداد و بازتوانی در سوانح مورد موافقت و تاکید طرفین قرار گرفت.