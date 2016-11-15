۱۰۰ پژوهشسرای دانش آموزی تجهیز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی زرافشان در نشست خبری که امروز در معاونت علمی تحت عنوان سومین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری برگزار شد، عنوان کرد: سالهاست که در آموزش و پرورش با رویکرد تربیت دانش آموزان در حوزه پژوهش فعالیت می کنیم تا فرهنگ پژوهش از همان ابتدا در دانش آموزان شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه در همین راستا در انجام دو اقدام اساسی تاکید فراوانی داشته ایم، گفت: تاسیس پژوهشسراهای دانش آموزی و پارک های علمی و فناوری دانش آموزی از جمله اقدامات ما در آموزش و پرورش برای گسترش فرهنگ پژوهش از دوران مدرسه بوده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در حاال حاضر ۶۱۵ پژوهشسرا در مناطق و شهرستانهای کشور تاسیس شده است، تصریح کرد: بنا داریم که در سال آینده ۱۰۰ پژوهشسرا را تجهیز کنیم که در این صورت همه شهرستانهای کشور مجهز به پژوهشسراها خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه دانش آموزان از ظرفیت های علمی بالایی برخوردارند، گفت: در همین راستا برای به ثمر رساندن ظرفیت های علمی دانش آموزان با نهادهای علمی و ستادهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همکاری هایی را در نظر گرفته ایم.

زرافشان با اشاره به برگزاری سومین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری اظهار داشت: با برگزاری این جشنواره به دنبال فرهنگسازی حوزه زیست فناوری در میان دانش آموزان بوده ایم.

وی تاکید کرد: همچنین ما قطب های علمی را برای فعالیت علمی دانش آموزان در نظر گرفته ایم که منطقه ۸ تهران قطب علمی است؛ این منطقه می تواند هماهنگی هایی بین مدارس و پژوهشسراها انجام دهند.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: امیدواریم با بلوغی که در زمینه اشاعه فرهنگ زیست فناوری وجود دارد و از سوی دیگر زیرساخت هایی برای توسعه این علم فراهم شده بتوانیم شاهد پیشرفت دانش آموزان در این حوزه باشیم.

به گزارش مهر سومین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سوم تا پنجم آذرماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود.