پیش بینی وزش باد شدید در چهارمحال و بختیاری

مهرداد قطره در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وزش باد شدید در چهارمحال و بختیاری پیش بینی می شود، اظهار داشت: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبور امواج ناپایدار و ضعیف طی سه روز آینده در سطح منطقه است

وی گفت: در این مدت آسمان کمی تا قسمتی ابری در اواسط روز همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برای چهار شنبه و پنج شنبه بر سرعت وزش باد در این استان افزوده می شود.

وی ادامه داد: دمای فعلی شهرکرد منفی سه درجه سانتی گراد است.