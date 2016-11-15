محیط زیست پاک ابزار مهم تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد ارس، معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در ششمین شورای راهبردی محیط زیست و توسعه پایدار مناطق آزاد در ارس، محیط زیست پاک را ابزار مهم برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

حجت الاسلام محمد علی زم حفظ محیط زیست و تدبر در مخلوقات را از تاکیدات قرآن کریم برشمرد و افزود: افزون بر ۲۰۰ آیه در زمینه گیاهان و درختان در قرآن کریم وجود دارد که بیانگر اهمیت حفاظت ار محیط زیست است.

وی با بیان اینکه چالش های ناشی از سایش های زیست محیطی جدی تر از جنگ های فیزیکی و تسلیحاتی تهدید کننده محیط زیست هستند، گفت: تخریب محیط زیست و تولید مواد غذایی ناسالم در نهایت معضل بیوتروریسم را در جامعه ایجاد خواهد کرد.

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در بخش دیگر سخنان خود آمار تغییرات و حرکت به سمت نابودی محیط زیست را هولناک خواند و گفت: ۱۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشور در حال تبدیل به بیابان بوده و با بی آبی و کم آبی ۹۰ درصدی همراه با قدرت و سرعت بالای فرسایش خاک در کشور روبرو هستیم.

وی افزود: در صورتیکه منابع آبی و خاکی سریع تر اصلاح نشود در کمتر از ۳۰ سال آینده همه فرصت های زندگی تبدیل به تهدیدهای فزاینده و گسترش مرگ و مهاجرت خواهد شد.

حجت الاسلام زم با بیان اینکه متاسفانه شاهد تبدیل عامل اصلی حیات انسان به تهدید حیات او هستیم، افزود: آلودگی هوا نتیجه رعایت نکردن اصول و استانداردهای زیست محیطی در فعالیت های بشری است.

گفتنی است حجت الاسلام زم معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ضمن حضور در ششمین شورای راهبردی محیط زیست و توسعه پایدار مناطق آزاد، در ویژه برنامه "یار مهربان" تجلیل از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی که همزمان در سالن حکیم نباتی ارس برگزار شد، شرکت نمود.