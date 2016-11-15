آماده تبادل نمادهای اصفهان و هاوانا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد ظهر سه شنبه، در دیدار با فیدل آنجل کاسترو دیاز، مشاور علمی دولت کوبا و فرزند فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا با بیان اینکه در شهر اصفهان بیش از دو هزار اثر تاریخی از دوره‌های مختلف وجود دارد، اظهار داشت: جایگاه اصفهان در دنیا باعث شده است که در حال حاضر با شهرهای زیادی در سطح بین‌المللی خواهر خوانده شود.

وی در ادامه به خواهر خواندگی اصفهان و هاوانا اشاره کرد و ابراز داشت: به واسطه این خواهر خواندگی سخنرانی‌های فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا به طور مدام در گذشته برای شهرهای خواهر خوانده هاوانا مانند اصفهان ارسال می‌شد که این موضوع سبب شده ما امروز با نقطه نظرات رهبر کوبا آشنا باشیم.

شهردار اصفهان با بیان اینکه دو شهر اصفهان و هاوانا از گذشته تا امروز ارتباطات بسیار خوبی با یکدیگر داشته و دارند، افزود: علاقه داریم بسیاری از بندهای تفاهم‌نامه خواهرخواندگی که میان دو شهر وجود دارد اجرایی و عملیاتی شود چراکه در این زمینه اقدامات مشترک بسیاری را می‌توانیم انجام دهیم.

وی با تاکید بر اینکه دیپلماسی گردشگری، دانشگاهی، فرهنگی و ... را می توان در قالب خواهرخواندگی میان دو شهر رقم زده و توسعه دهیم، ادامه داد: همچنین از ارتباطات دوجانبه، پروژه های مشترک و فناوری های نوین در حوزه های شهری استقبال می کنیم.

جمالی‌نژاد پیرامون فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا، گفت: کاستروی پدر نه تنها یک رهبر و چهره اسطوره‌ای برای ما ایرانی‌ها بلکه شخصیتی بزرگ برای تمام جهان بوده و سلامتی وی برای ما بسیار مهم است.

وی با تاکید بر اینکه آمادگی ارتقاء تفاهمنامه میان دو شهر را داریم، افزود: به دلیل اینکه دو شهر و همچنین دو کشور ایران و کوبا گردشگران خاص خودشان را دارند آمادگی داریم نمادهای مشترکی از دو شهر اصفهان و هاوانا را با یکدیگر رد و بدل و نصب کنیم.