به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ناو «آدمیرال گریگورویچ» روسیه در ابهای دریای مدیترانه در چارچوب عملیات گلوله باران مواضع گروه تروریستی داعش موشک های کروز «کالیبر» به سوی اهداف واقع در سوریه شلیک کرد.



سرگئی شایگو، وزیر دفاع روسیه امروز در نشست مشورتی سنتی با مقامات وزارت دفاع به ریاست ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور ضمن اعلام این مطلب گفت:"ما به کمک به نیروهای مسلح سوریه در مبارزه با تروریسم ادامه می دهیم و امروز در ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه و ساعت ۱۱ حمله گسترده به مواضع جبهه النصره در استان های ادلب و حمص را آغاز کردیم.

وی گفت: ناو آدمیرال گریگورویچ در این عملیات شرکت دارد و به سوی اهداف پیشاپیش شناسایی شده موشک های کروز کالیبر شلیک کرد.

گفتنی است نیروهای روسی امروز عملیات گسترده ای را ضد تروریستها در حومه حمص و ادلب آغاز کرده اند و به شدت مواضع داعش و جبهه النصره را در حومه ادلب و حمص زیر آتش قرار داده انده.