به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری مراسم افتتاح مرکز ارتباط مردمی نهاد ریاست جمهوری در استان البرز، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بسیار خوشحالم که در جمع مردم شریف استان البرز هستم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه استان البرز به ویژه کلانشهر کرج مشهور به ایران کوچک است، گفت: حضورم در استان البرز برای فراهم کردن مقدمات سفر حجت الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی و هیئت دولت است که فردا انجام می شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سفر هیئت به دولت به استان ها برکت های بسیاری به دنبال دارد، گفت: همجواری کرج با تهران می تواند یک فرصت باشد.

شریعتمداری در خصوص اینکه چرا استان البرز آخرین مقصد هیئت دولت در دور نخست سفرهای استانی است، گفت: تلاش کرده ایم که سفر به استان های دورتر از پایتخت در اولویت باشد.

وی با اشاره به اینکه هیئت دولت با تاخیر به البرز آمده است، گفت: به دلیل اینکه آخرین مقصد سفرهای هیئت دولت استان البرز است، از مردم عذرخواهی می کنم و اطمینان می‌دهم هیچ ارجحیتی میان استان ها نیست.

معاون اجرایی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت نگاه یکسانی به استان ها دارد، گفت: دولت به دنبال توسعه استان ها، متناسب با ظرفیت های موجود است و سعی شده که فرصت ها و تهدیدها شناسایی شود.

شریعتمداری اضافه کرد: رئیس جمهور فردا با حضور در استان البرز تصمیمات خوبی را اتخاذ و اعلام خواهد کرد.

وی تصریح کرد: نظرات کارشناسی در خصوص مسائل و مشکلات استان البرز به سمع و نظر رئیس جمهور رسیده است.

شریعتمداری گفت: دیدگاه های مقامات محلی و استانی البرز احصا شده و مورد توجه قرار خواهد گرفت.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: تلاش می کنیم به وعده های انجام نشده سفرهای گذشته دولت ها نیفزاییم چرا که در ابتدای روی کار آمدن دولت با ۷۹ درصد وعده های تحقق نیافته مواجه بودیم.

شریعتمداری با تاکید بر اینکه طرح ها و پروژه ها پالایش شده است، گفت: نیازهای موجود استان که در زندگی مردم بیشترین اثر را دارد، شناسایی شده است.

وی با اشاره به اینکه باید زیرساخت های توسعه استان بیش از گذشته فراهم شود، گفت: باید روند توسعه شتاب بگیرد.

شریعتمداری به راه اندازی مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری در استان اشاره کرد و گفت: این مرکز برای دریافت نظرات و دیدگاه های مردم نسبت به اقدامات خدمتگزاران خود در دولت افتتاح شده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: این مرکز بر پایه تکنولوژی روز بنا شده است.

وی بر حفظ کرامت و عزت مردم تاکید کرد و گفت: ۲۲۰ کارشناس در چهار شیفت کاری در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری در استان البرز مشغول به کار هستند.

شریعتمداری تصریح کرد: قول می دهیم همه درخواست های که با مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری پیگیری می شود.