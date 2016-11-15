مخالف تشکیل وزارت سلامت و رفاه هستیم/شرط تداوم طرح تحول سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه مراسم کلنگ زنی مرکز آموزشی درمانی ۳۰۰ تختخوابی روانپزشکی ایران، افزود: ادغام با وزارتخانه‌ای که برای انجام برخی کارهای خود ناتوان است به نفع کشور و سلامت مردم نیست. اعتقاد داریم که رفاه اجتماعی، باید دارای سازمانی مقتدر و چابک در کشور باشد که با ادغام این دو وزارتخانه، محقق نخواهد شد و ما با این موضوع مخالف هستیم. ما نظر کارشناسی خود را در این خصوص ارائه داده‌ایم اما مجلس تا امروز آن را نپذیرفته است.

وی با تاکید بر اینکه طرح تحول نظام سلامت تنها در صورتی ادامه پیدا می‌کند که مدیریت هزینه با کسی باشد که در برابر مجلس پاسخگو است، گفت: منابع از طریق بیمه‌ها تامین می شود که در این مدت نشان داده اند در یک دستگاه دیگر قرار دارند و هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرند.

وزیر بهداشت با اشاره به بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها، پزشکان و...، افزود: ما علاقه مندیم وزارت بهداشت تصدی‌گری نکند و فقط به سیاستگذاری و نظارت بپردازد. در آینده باید چنین نظامی در اختیار سلامت مردم قرار گیرد. آرزو می‌کنیم که نمایندگان و همه تصمیم گیران این حوزه فارغ از علاقه مندی به دستگاه‌های اجرایی، مسائل مردم را در طولانی مدت ببینند. آنچه بر اساس تجارب خود و بین المللی و اظهارات مشاوران می‌گوییم، به صلاح مردم و کشور است.

وی تاکید کرد: مدل نظام سلامت ایران در هیچ کجای دنیا مشاهده نمی‌شود و ناکارآمد است.

هاشمی در خصوص آلودگی هوا و راهکارهای برون رفت از آن، گفت: به نظر می‌رسد نمی‌خواهیم این مسئله را برطرف کنیم و گرنه راه حل آن وجود دارد. به جای پیشگیری از آلودگی هوا، رفتارهایی انجام می‌دهیم که باعث تخریب بیشتر محیط زیست می‌شود.

وی افزود: بهبود وضعیت آلودگی هوا عزم ملی می‌خواهد. ما هم به عنوان متولی سلامت در دولت علاقه مندیم که گام‌های عملی برداشته شود. در این بخش نمایندگان می‌توانند تصمیماتی بگیرند که موثر باشد.

وی به خلاء پیوست سلامت در پروژه‌های بزرگ نفتی و... اشاره کرد و گفت: ما شاهد هستیم این تعداد پروژه‌های مختلف نفتی، خودرو سازی و... بدون پیوست سلامت انجام می‌شود. حتی اگر این پیوست نیز در آنها پیش بینی شده باشد جدا از نظام پیشگیری از بیماری‌ها است. مشکل محیط زیست و آلودگی هوا هر چقدر دیرتر برطرف شود هزینه و عوارض سنگین تری دارد.