به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در دیدار سپهبد "چانگ وان چوان" وزیر دفاع ملی و رییس ستاد کل نیروهای مسلح چین با تاکید بر اینکه روابط دو کشور برمبنای احترام متقابل و منافع مشترک ادامه می‌یابد، اظهار داشت: توسعه و تعمیق روابط با چین به عنوان کشور مهم در قاره آسیا و دوست با سابقه ایران بسیار حائز اهمیت است.

رییس جمهور با تبیین تلاش‌های ایران برای حفظ ثبات و امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم تصریح کرد: باید برای مقابله و مبارزه با خطر بزرگ تروریسم، همکاری های دو کشور افزایش یابد.

رییس شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه امنیت قاره آسیا و منطقه مهم اقیانوس هند، دریای چین و خلیج فارس قابل تفکیک نیست، افزود: باید امنیت آسیا را با کمک یکدیگر حفظ کنیم و امروز نیز جمهوری اسلامی ایران نقشی بسیار مهم در تحقق امنیت و ثبات جهانی به عهده دارد.

روحانی همچنین با بیان اینکه با توجه به ظرفیت های موجود در ایران و پیشرفت های علمی و فن آوری چین به دنبال ارتقای همکاری ها در بخش تحقیقاتی و دانشگاهی هستیم، افزود: در پسابرجام فضای مناسبی برای همکاری بیشتر دو کشور در زمینه انرژی، دفاعی، اقتصادی، هسته ای و سایر بخش ها بوجود آمده است.

رییس جمهور با تاکید براینکه رفت و آمدهای مقامهای نظامی، موجب استحکام و افزایش همکاری ها در بخش دفاعی است، گفت: جمهوری اسلامی ایران برای اجرایی شدن همه توافقات با چین بر مبنای نقشه راه همکاری‌ها آمادگی کامل دارد و حوزه دفاعی بخش مهمی از این همکاری‌ها را تشکیل می‌دهد.

وزیر دفاع ملی و رییس ستاد کل نیروهای مسلح چین نیز در این دیدار تصریح کرد: جمهوری خلق چین همکاری های خود را با جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت نخست منطقه‌ را برای هدف مشترک امنیت و ثبات منطقه به صورت مداوم و قطعی ادامه خواهد داد.

«چانگ وان چوان» با اشاره به جایگاه استراتژیک ایران در منطقه، ضرورت ارتقای همکاری بین دو کشور در بخش های مختلف را خاطر نشان ساخت و گفت: امیدواریم با همکاری ایران در چارچوب «یک کمربند؛ یک جاده» به پیشبرد اهداف و منابع دو کشور نزدیک شویم.

وزیر دفاع ملی و رییس ستاد کل نیروهای مسلح چین با ابراز خرسندی از روابط روبه توسعه دوکشور ادامه داد: چین همواره مواضعی بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی ایران داشته است.

وی روابط سیاسی، اقتصادی، دفاعی و پارلمانی ایران و چین را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: احساس صمیمیت و دوستی بین دو ملت و بخش های نظامی دو کشور وجود دارد.

وزیر دفاع ملی و رییس ستاد کل نیروهای مسلح چین ادامه داد: ایران بزرگترین و مهم ترین کشور اسلامی منطقه و با گذشته، تمدن و تاریخی عمیق، نخستین قدرت تأثیرگذار منطقه است. لذا همکاری دو کشور در مبارزه با تروریسم از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.