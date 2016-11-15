  1. سیاست
  2. دولت
۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۵۱

روحانی در دیدار وزیر دفاع ملی چین:

امنیت آسیا، اقیانوس هند، دریای چین و خلیج فارس تفکیک‌پذیر نیست

امنیت آسیا، اقیانوس هند، دریای چین و خلیج فارس تفکیک‌پذیر نیست

رئیس جمهور تاکید کرد: امنیت قاره آسیا و منطقه مهم اقیانوس هند، دریای چین و خلیج فارس قابل تفکیک نیست و باید امنیت آسیا را با کمک یکدیگر حفظ کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در دیدار سپهبد "چانگ وان چوان" وزیر دفاع ملی و رییس ستاد کل نیروهای مسلح چین با تاکید بر اینکه روابط دو کشور برمبنای احترام متقابل و منافع مشترک ادامه می‌یابد، اظهار داشت: توسعه و تعمیق روابط با چین به عنوان کشور مهم در قاره آسیا و دوست با سابقه ایران بسیار حائز اهمیت است.

رییس جمهور با تبیین تلاش‌های ایران برای حفظ ثبات و امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم تصریح کرد: باید برای مقابله و مبارزه با خطر بزرگ تروریسم، همکاری های دو کشور افزایش یابد.

رییس شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه امنیت قاره آسیا و منطقه مهم اقیانوس هند، دریای چین و خلیج فارس قابل تفکیک نیست، افزود: باید امنیت آسیا را با کمک یکدیگر حفظ کنیم و امروز نیز جمهوری اسلامی ایران نقشی بسیار مهم در  تحقق امنیت و ثبات جهانی به عهده دارد.

روحانی همچنین با بیان اینکه با توجه به ظرفیت های موجود در ایران و پیشرفت های علمی و فن آوری چین به دنبال ارتقای همکاری ها در بخش تحقیقاتی و دانشگاهی هستیم، افزود: در پسابرجام فضای مناسبی برای همکاری بیشتر دو کشور در زمینه  انرژی، دفاعی، اقتصادی، هسته ای و سایر بخش ها بوجود آمده است.

رییس جمهور با تاکید براینکه رفت و آمدهای مقامهای  نظامی، موجب استحکام و افزایش همکاری ها در بخش دفاعی است، گفت: جمهوری اسلامی ایران برای اجرایی شدن همه توافقات با چین بر مبنای نقشه راه همکاری‌ها آمادگی کامل دارد و حوزه دفاعی بخش مهمی از این همکاری‌ها را تشکیل می‌دهد.

وزیر دفاع ملی و رییس ستاد کل نیروهای مسلح چین نیز در این دیدار تصریح کرد: جمهوری خلق چین همکاری های خود را با جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت نخست منطقه‌ را برای هدف مشترک امنیت و ثبات منطقه به صورت مداوم و قطعی ادامه خواهد داد.

«چانگ وان چوان» با اشاره به جایگاه  استراتژیک ایران در منطقه، ضرورت ارتقای همکاری بین دو کشور در بخش های مختلف را خاطر نشان ساخت و گفت: امیدواریم با همکاری ایران در چارچوب «یک کمربند؛ یک جاده» به پیشبرد اهداف و منابع دو کشور نزدیک شویم.

وزیر دفاع ملی و رییس ستاد کل نیروهای مسلح چین با ابراز خرسندی از روابط روبه توسعه دوکشور ادامه داد: چین همواره مواضعی بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی ایران داشته است.

وی روابط سیاسی، اقتصادی، دفاعی و پارلمانی ایران و چین را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: احساس صمیمیت و دوستی بین دو ملت و بخش های نظامی دو کشور وجود دارد.

وزیر دفاع ملی و رییس ستاد کل نیروهای مسلح چین ادامه داد: ایران بزرگترین و مهم ترین کشور اسلامی منطقه و با گذشته، تمدن و تاریخی عمیق، نخستین قدرت تأثیرگذار منطقه است. لذا همکاری دو کشور در مبارزه با تروریسم از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

کد مطلب 3825599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها