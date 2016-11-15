به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری همدان، وحید علی‌ضمیر ضمن تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی گفت: سازمان زیباسازی شهرداری همدان در راستای برگزاری مراسم روز اربعین و استقبال از زائران اربعین حسینی اقداماتی را انجام داده است.

علی‌ضمیر نصب ۴۰ عدد تابلو منقوش به اسماء ائمه در بلوار آیت‌الله نجفی را از جمله اقدامات صورت گرفته برشمرد و افزود: نصب نمادهای فلزی با موضوعیت اربعین به تعداد ۱۵ عدد، ساخت و نصب ۱۰ عدد نماد عاشورایی در میدان سردار همدانی، پل غدیر (فرهنگیان) و پل خیبر و تهیه و نصب ریسه‌های پارچه‌ای با طرح جدید در زیرگذر خیبر و نصب ریسه پارچه‌ای در طول مسیر بلوار ارتش از دیگر اقدامات انجام شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در این زمینه ۱۳۰ عدد پرچم مزین به نام ابا عبدالله الحسین(ع) در نقاط مختلف شهر نصب شده است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری همدان ادامه داد: اقدامات دیگر سازمان شامل چاپ و نصب بنر با موضوع اربعین و خوشامدگویی به زائران حسینی در مکان‌های واقع در بیلبورد دو طرفه میدان سردار همدانی به مساحت ۵۶ مترمربع، بیلبورد پل عابر پیاده بلوار آیت‌الله نجفی به مساحت ۷۵ مترمربع، بیلبورد پل عابر پیاده مکانیزه بلوار ارتش به مساحت ۲۱۶ مترمربع، بیلبورد قوسی پل عابر پیاده ارتش به مساحت ۷۲ مترمربع، بیلبورد دو طرفه بلوار ارتش به مساحت ۸۰ مترمربع و بیلبورد زیرگذر میدان صدا و سیما به مساحت ۶۰ مترمربع است.

وی افزود: همچنین این سازمان نسبت به نصب ۳۰ عدد بنر سه در چهار متر در سطح شهر و پخش تیزر در تلویزیون‌های شهری اقدام کرده است.