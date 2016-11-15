۳ روز عزای عمومی در رفسنجان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس رمضانی پور در پیام تسلیتی که ظهر سه شنبه صادر کرد ۳ روز در رفسنجان عزای عمومی اعلام کرد.

در پیام تسلیت امام جمعه رفسنجان آمده است: با تأسف فراوان خبر رحلت روحانی مبارز و آزاده و پدر انقلاب مردم رفسنجان حضرت حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی دل همه ما را داغدارکرد. آن مرحوم از مبارزان دیرین با رژیم طاغوت، ملجا انقلابیون و مبارزان شهرستان و افراد تبعید شده به این دیار در دوران ستمشاهی، از وفاداران صدیق به امام و رهبر فرزانه انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی درسراسر عمر تبلیغی خود بود. منبرها و سخنرانی های روشنگر همراه با بیان صریح و دعوت از خطبای ارزشمند انقلابی، از او خاطره‌ ماندگاری درذهن و دل مردم شریف رفسنجان و آشنایان این روحانی شجاع برجای گذاشته است و مردم انقلابی و بصیر رفسنجان روحیه انقلابی و جهادی خود را مرهون زحما ت و تلاشهای این عالم مجاهد می دانند.

رمضانی پور در ادامه این پیام افزوده است: سابقه مبارزه طولانی بارژیم طاغوت پهلوی و بصیرت افزایی و تحمل زندان و شکنجه ساواک و... در برهه های مختلف نهضت و انقلاب، حکایت ازشجاعت کم ‌نظیر و سرنترس او و درحقیقت بیان صداقت او بر عهد و پیمانش باخداوند متعال دارد.

امام جمعه رفسنجان در بخش پایانی پیام خود بیان کرده است: اینجانب درگذشت این روحانی پارسا وانقلابی و یارصدیق امام و رهبری رابه حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا الفدا و به حضور رهبرحکیم انقلاب و مردم شریف و بزرگوار رفسنجان تسلیت می گویم و با آرزوی علو درجات برای ایشان و همنشینی با فرزند شهیدشان در بزم اولیاء و انبیاء که وعده الهی درقرآن است، صبر و اجر بازماندگان را از درگاه خداوند متعال خواستارم و به پاس احترام و قدردانی شما مردم رفسنجان ازآن روحانی مجاهد و خستگی ناپذیر و پدر شهید بزرگوار سه روز عزای عمومی در شهرستان اعلام می کنم.