۱۴۰۰ دلار پاداش عناصر داعش برای سرنگون کردن هواپیمای عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرکردگان گروه تروریستی تکفیری داعش برای ترغیب عناصر خود به منظور تشدید حملات علیه نیروهای عراقی پاداش تعیین کردند.

بر اساس این گزارش، نیروهای عراقی در جریان پیشروی های خود در عملیات آزادسازی موصل در شهر بعشیقه واقع در نزدیکی موصل اسنادی را کشف کردند که نشان می دهد سرکردگان داعش به هر یک از عناصر خود که با خمپاره یا موشک آغشته به گاز خردل یا کلر نیروهای عراقی را هدف قرار دهند، ۱۰ درهم نقره معادل ۵ دلار پاداش دریافت می کنند.

در این اسناد تصریح شده است: عناصر داعش در صورت سرنگون کردن هواپیمای دشمن ۱۰ دینار طلا معادل ۱۴۰۰ دلار و در صورت انهدام تانک دشمن ۷ دینار معادل ۱۰۰۰ دلار پاداش دریافت خواهند کرد. همچنین یک دینار طلا معادل ۱۴۵ دلار نیز پاداش سر بریدن تک تیراندازان عراقی است؛ البته فیلم سر بریدن آنها باید ارائه شود.

در همین راستا جواد التمیمی کارشناس حقوقی عراق در سخنانی ضمن تایید صحت این اسناد، افزود: در حال حاضر عناصر مسلح داعش ماهانه فقط ۵۰ دلار حقوق دریافت می کنند و علاوه بر آن سهم اولاد و همسر نیز به آنها تعلق می گیرد.

گفتنی است، از ابتدای عملیات آزادسازی موصل در حدود یک ماه پیش تاکنون تروریست های داعش تلفات و خسارات بسیاری را متحمل شده اند؛ در همین راستا «سعد معن» سخنگوی وزارت کشور عراق در سخنانی از هلاکت ۹۵۵ عنصر تکفیری در محور جنوبی استان نینوا از زمان آغاز عملیات آزادسازی این محور، خبر داد.