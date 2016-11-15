اجرای آزمایشی پرداخت الکترونیک عوارض نوسازی در شهرداری همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان، مهدی مجیدی گفت: طی ۸ ماه گذشته با تلاش کارشناسان سازمان فرآیند پرداخت غیرحضوری عوارض نوسازی تهیه و مراحل اجرایی آن با معرفی بانک عامل به شورای اسلامی شهر ارسال و در شهریور ماه سال جاری تصویب شد.

مجیدی افزود: در این راستا کارشناسان سازمان فاوا با استقرار در شهرداری منطقه یک (آزمونه مناطق) نسبت به اجرای این فرایند اقدام کردند.

وی ادامه داد: در حال حاضر اجرای آزمایشی این طرح آغاز شده و شهروندان مراجعه کننده به شهرداری منطقه یک همدان می‌توانند از طریق درگاه الکترونیکی و ATM و POSE و Cash lese نسبت به پرداخت عوارض اقدام کنند.

مجیدی افزود: در راستای تشویق شهروندان به پرداخت غیرحضوری عوارض از طریق پورتال شهرداری همدان تخفیف ۱۰ درصدی به این دسته از مؤدیان تعلق می‌گیرد.

مجیدی با بیان اینکه با اتخاذ این تصمیم از سفرهای درون شهری غیرضروری کاسته خواهد شد، اظهار کرد: هدف از اعمال این تخفیف عدم مراجعه شهروندان به شهرداری و پرداخت الکترونیک و غیرحضوری است که پس از پرداخت، مفاصاحساب به درب منازل ارسال و گواهی پرداخت در پورتال به صورت برخط ارائه می‌شود.

وی گفت: بعد از اتمام اجرای آزمایشی، این پروژه رسماً افتتاح می‌شود و جزئیات به اطلاع شهروندان همدان خواهد رسید.

گفتنی است، درگاه الکترونیک پرداخت عوارض نوسازی یکی از فرایندهای سامانه یکپارچه شهرسازی و نوسازی است که با راه‌اندازی کامل سامانه فرایندهای دیگری مثل صدور پروانه-کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز هوشمند شده و از ترددهای غیرضروری شهروندان جلوگیری خواهد شد.