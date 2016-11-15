لغو دائم پروانه یک شرکت مسافربری برای اولین بار طی ۱۰ سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم وهاب زاده با بیان این مطلب افزود: در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری حامل زائران اربعین در محور اقلید در ۱۸ آبان ماه که منجر به جان باختن ۲۸ تن و مجروح شدن ۲۰ تن از هموطنان شد، جلسه کمیسیون ماده ۱۲ رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل و نقل مسافربری تشکیل شد.

وی افزود: بر این اساس تخلف "شرکت مسافربری همسفر یزد" در زمینه صدور صورت وضعیت مسافربری برای راننده فاقد صلاحیت قانونی و صدور صورت وضعیت برای راننده فاقد دفترچه ثبت ساعت، عدم تکمیل مندرجات صورت وضعیت، اعزام وسیله نقلیه با تایید مدیر فنی فاقد صلاحیت و صدور صورت وضعیت برای وسیله نقلیه با بغل نویسی شرکت مسافربری دیگر و با لحاظ مرتبه پنجم تخلف شرکت مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

جانشین رییس پلیس راه راهور ناجا تصریح کرد: بنا به موارد تخلف ذکر شده و به استناد مواد ۴، ۵، ۹ و ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پروانه فعالیت "شرکت مسافربری همسفر یزد" لغو دایم شد.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده ۱۲ رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل و نقل مسافربری برای نخستین بار است که طی ۱۰ سال گذشته پروانه فعالیت شرکتی را به دلیل تخلفات متعدد لغو دایم کرده است.

جانشین رییس پلیس راه راهور ناجا در خصوص مقصران حادثه واژگونی این اتوبوس گفت: برابر نظر تیم کارشناسان پلیس‌راه، علت این حادثه ناگوار خطای ۳ گانه راننده اتوبوس به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه، مدیرعامل شرکت مسافربری همسفر یزد به دلیل صدور صورت وضعیت برای راننده فاقد صلاحیت قانونی و مسوول اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان اقلید به دلیل عدم نصب حفاظ ایمنی در پرتگاه به نسبت مساوی در تقصیر حادثه شناخته شدند.