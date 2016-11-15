توهین به شخصیت امام خمینی (ره) برای ملت ایران قابل هضم نیست

حجت‌الاسلام ‌نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون اتفاقات رخ‌داده در دانشگاه منابع طبیعی گلستان اظهار کرد: مطلع شدیم در دانشگاه مرکز استان یک شخصیت سیاسی، عملکرد، مدیریت، شخصیت و سیاست‌های کلان امام خمینی (ره) را زیر سؤال برده است.

وی افزود: برای ملت ایران امام خمینی (ره) یک عظمت و تاریخ تکرار نشدنی است چراکه ملت ایران آزادی و رهایی خود را در پرتو رهبری امام خمینی (ره) می‌داند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: همه مردم باید بدانند زیر سؤال بردن شخصیت امام خمینی (ره) و اهانت به ایشان برای هیچ قشر و طبقه‌ای قابل‌تحمل نیست.

حجت‌الاسلام ولی نژاد تصریح کرد: ملت ایران با امام خمینی (ره) زندگی کردند، انقلاب کردند، هشت سال دفاع مقدس را اداره کردند، وحدت مسلمانان را معنا بخشیدند و با یاد امام (ره) از انقلاب به مدت ۳۸ سال دفاع کردند.

وی بابیان اینکه هیچ پایگاهی در کشور نباید حرف آمریکا را بر زبان براند، گفت: اقشار و دانشجوها نباید سخن دشمن را در دانشگاه ما بیان کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: ۳۸ سال از انقلاب اسلامی گذشته و مردم در این سال‌ها نشان دادند که دشمن نباید سخنگو، نماینده و پایگاهی در کشور داشته باشد چراکه دشمن در نزد ما پرونده قطوری دارد.

حجت‌الاسلام ولی نژاد تصریح کرد: دشمن هشت سال جنگ را به ما تحمیل کرد، هواپیمای مسافربری را سرنگون کرد، به مدت طولانی کشور ما را مورد تحریم قرار داده است، بزرگان کشور را از ما گرفت و ملت ما را مورد فشار دارویی قرارداد تا ملت ما زمین‌گیر شود، اما ازآنجایی‌که این ملت رنج‌دیده و مبارزه کرده، اجازه حضور سخنگویان دشمن را در داخل کشور نمی‌دهد.