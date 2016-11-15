میزان دقیق نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر سه شنبه در نشست ستاد تسهیل رفع موانع تولید با اشاره به اینکه میزان دقیق نرخ بیکاری از طریق سرشماری در چهارمحال و بختیاری مشخص می شود، اظهار داشت: آمار دقیق در اجرای بهتر و مناسب برنامه ریزی ها نقش مهمی دارد.

وی گفت: تلاش های بسیاری در راستای توسعه استان و کاهش بیکاری در این استان به همت دولت یازدهم انجام شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: طی سه فعالیت دولت، بسیاری از کاخانه های غیر فعال این استان بار دیگر در مسیر تولید قرار گرفتند.

وی ادامه داد: اشتغال گذشته بسیاری از کارخانه های راکد و غیر فعال استان بار دیگر ایجاد شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: رونق اقتصادی یکی از مهمترین برنامه های دولت است که تحقق آن سبب ایجاد اشتغال و افزایش تولید در استان می شود.

وی عنوان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه استان چهارمحال و بختیاری است.