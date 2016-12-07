به گزارش خبرنگار مهر، از روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه نمایش «خانه ابری» اثر مشترک سیامک احصایی و حمید پورآذری در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته است. به این بهانه گپ و گفت کوتاهی با این دو کارگردان انجام دادیم.

پورآذری در ابتدای صحبتش با اشاره به اینکه تصمیم اجرای این نمایش از ۲ ماه قبل گرفته شد، گفت: دو ماه پیش تصمیم این کار را گرفتیم ولی انگیزه کار با سیامک احصایی برای من به ۲ سال پیش برمی گردد الان هم که کار پیش می‌رود تمام هدفمان این است که بتوانیم به سلامت کار را به سرانجام برسانیم چون ما ایرانی ها خیلی به کارکردن گروهی و چندنفره عادت نداریم و معمولا وقتی از تک نفر به دو نفر می رسیم کارآیی مان پایین می آید و اختلاف سلیقه هایمان مطرح می شود اگر هم بیشتر از دو نفر بشویم که حتما دعوا می شود و رفاقت هایمان هم به هم می خورد به همین دلیل کار سختی در پیش داریم.

وی افزود: تجربه ای که برای من جذاب است اینکه از یکسری چیزها به نفع اجرا می گذریم. در مورد مشخصات کار هم لازم است بگویم که مثل اغلب کارهایم نویسنده این نمایش نشمینه نوروزی به همراه زمان وفاجویی است. بازیگران هم یک تیم ۱۶ نفره هستند که از نظر من همه آنها چهره هستند هرچند که ممکن است از نظر خیلی ها چون نامشان معروف نیست اینطور نباشد. علت اینگونه انتخاب بازیگر هم این است که من فکر می کنم کاری را که ما می خواهیم کسانی که با من هستند و کار می کنند با همه وجود انجام می دهند در حالی که ممکن است خیلی از بازیگران معروف و اسم و رسم دار نتوانند این کار را انجام دهند. اکثر بازیگران این نمایش، بازیگران نمایش «سال ثانیه» هستند.

پورآذری: علت اینگونه انتخاب بازیگر هم این است که من فکر می کنم کاری را که ما می خواهیم کسانی که با من هستند و کار می کنند با همه وجود انجام می دهند در حالی که ممکن است خیلی از بازیگران معروف و اسم و رسم دار نتوانند این کار را انجام دهند سیامک احصایی در ادامه صحبت‌های پورآذری به خبرنگار مهر گفت: این اولین تجربه همکاری مشترک در کارگردانی بین من و حمید پورآذری است و من از این اتفاقی که افتاده خوشحالم. این نمایش چیزی است که هر دوی ما را از چیزی که خودمان بودیم دور می کند. به این معنا که هرکدام از ما یک مدل اجرایی مخصوص به خود داریم ولی اینجا قرار نیست که کار براساس شکل من یا شکل حمید باشد. این اجرا چیزی جدا و فراتر از مدل اجراهای هرکدام از ماست. ما در این اجرا یاد گرفتیم که چگونه از خواسته هایمان بخاطر یک اجرای بهتر بگذریم. در ابتدای اجرا من به حمید گفتم این کار اگر کاملا شبیه به تو بشود ما کار را باختیم، اگر شبیه من بشود باز هم باختیم ولی اگر شبیه هیچ کداممان نشود و یا ترکیبی از هردویمان شود کار را بردیم.

وی افزود: جرقه این کار هم همانطور که حمید اشاره کرد به ۲ سال پیش برمی گردد. یک روز من و حمید با هم صحبت می کردیم و حرف این شد که چه خوب اگر من و تو یک روز با هم کار کنیم. این حرف آن زمان شبیه یک آرزو بود ولی امروز به واقعیت پیوسته است.

این طراح صحنه و کارگردان تئاتر توضیح داد: نکته مهمی که لازم است به آن اشاره کنم اینکه معمولا متداول است که در اجراهای مشترک دو کارگردان، مشخص باشد که چه بخش از کار را چه کسی انجام داده ولی این موضوع در نمایش ما صدق نمی کند یعنی من نمی توانم بگویم این بخش ها مربوط به من و بخش های دیگر مربوط به حمید است چون درباره تک به تک جزئیات با هم تصمیم گرفتیم و توافقی عمل کردیم. حتی اگر یکی کدام از ما بخشی را دوست نداشتیم اصرار نمی کردیم که حتما باشد بلکه فکر می کردیم که آن صحنه چگونه باید باشد که هردویمان راضی باشیم.

وی در پایان تصریح کرد: امروز خیلی از کارگردانان جوان استرس از دست دادن جایگاه ها و موقعیتشان را دارند که به نظر من این اصلا معقول نیست چون هر کاری که آدم در هر دوره ای از زندگی می کند ممکن است صدپله با کارهای دیگرش فرق کند. در کار تئاتر ما هر روز در حال تجربه کردن هستیم. ضمن اینکه مگر ما چه بدست آوردیم که بخواهیم نگران از دست دادنش باشیم ما هنوز و هر روز در حال بدست آوردن هستیم و اینگونه نیست که فکر کنیم به نقطه کمال رسیدیم و دیگر باید به فکر حفظ آن باشیم.

نمایش «خانه ابری» به نویسندگی نشمینه نوروزی، زمان وفاجویی و کارگردانی سیامک احصایی، حمیدپورآذری از روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه در سالن استاد سمندریان در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته و تا ۲۶ آذرماه هم ادامه دارد. ساعت اجرای این نمایش ۲۰:۳۰ است.

در این نمایش بازیگرانی چون باران احصایی، هاشم اسماعیلی، حسین پوریانی، آبان حسین آبادی، سجاد حمیدیان، مریم حیدری، هدا حیدری، مینا زمان، حسین سپهر نژاد، سوده سعدایی، مهدی شاهدی، رضا شیخ انصار، سحر صبا، پرستو قربانی، مهران میری، ابراهیم ناییج، مریم نورمحمدی، سعیده نیاز خانی به ایفای نقش پرداختند.