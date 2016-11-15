انهدام باند سارقان موتورسیکلت در فامنین

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان، سرهنگ محمدباقر سلگی گفت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان و ارائه شکایاتی مبنی بر سرقت موتورسیکلت آنها به شگرد های مختلف، موضوع به صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان آگاهی شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین با بیان اینکه با بررسی های ویژه کارآگاهان آگاهی و کسب سرنخ هایی از سرقت های رخ داده در این شهرستان اقدامات اولیه برای شناسایی افراد صورت پذیرفت، افزود: پلیس آگاهی با همکاری ماموران گشت کلانتری ۱۱ با در کنار هم قرار دادن دلایل و شواهد و شیوه شگردهای سرقت و آثار به جا مانده از سارق و سارقان موفق به شناسایی ۴ نفر از سارقان سابقه دار شدند.

وی اظهار داشت: ماموران با اخذ دستور قضایی طی یک عملیات ویژه پلیسی هر ۴ سارق را دستگیر کردند که متهمان در بازجویی اولیه به ده ها فقره سرقت اعتراف و با قرار بازداشت روانه زندان شدند.

سرهنگ سلگی در ادامه گفت: ماموران گشت کلانتری ۱۱ حین اجرای عملیات به یک دستگاه خودرو پژوپارس مشکوک و پس از استعلام سابقه خودرو، سرقتی بودن آن مشخص شد که بلافاصله خودرو متوقف و سارق خودرو به کلانتری منتقل شد که در بازجویی به سرقت خودرو از استان تهران اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین در پایان از شهروندان خواست تا وسایل نقلیه خود را به مجهز به لوازم ضد سرقت کرده تا از هر گونه اقدام سارق یا سارقان برای سرقت، پیشگیری به عمل آید.