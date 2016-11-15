تایلند با متوقف کردن استرالیا اولین امتیاز را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ در منطقه آسیا امروز با برگزاری ۶ مسابقه پیگیری شد که در یکی از دیدار های گروه B تیم ملی فوتبال تایلند در بازی خانگی به مصاف تیم استرالیا رفت که این مسابقه با تساوی دو بر دو خاتمه یافت.

دانگدا در دقایق ۲۰ و ۵۷ برای تیم میزبان گلزنی کرد و مایل یدیناک نیز هر دو گل استرالیا را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

تایلند که در قعر جدول گروه B قرار دارد، با این تساوی اولین امتیازش را در این بازی ها به دست آورد و استرالیا نیز با یک امتیاز این بازی با ۹ امتیاز پایین تر از تیم های عربستان و ژاپن در رده سوم جدول قرار گرفت.