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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۳۰

مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛

تایلند با متوقف کردن استرالیا اولین امتیاز را گرفت

تایلند با متوقف کردن استرالیا اولین امتیاز را گرفت

تیم ملی فوتبال تایلند در پنجمین دیدار خود در انتخابی جام جهانی برابر استرالیا به اولین امتیازش دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ در منطقه آسیا امروز با برگزاری ۶ مسابقه پیگیری شد که در یکی از دیدار های گروه  B تیم ملی فوتبال تایلند در بازی خانگی به مصاف تیم استرالیا رفت که این مسابقه با تساوی دو بر دو خاتمه یافت.

دانگدا در دقایق ۲۰ و ۵۷ برای تیم میزبان گلزنی کرد و مایل یدیناک نیز هر دو گل استرالیا را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

تایلند که در قعر جدول گروه  B قرار دارد، با این تساوی اولین امتیازش را در این بازی ها به دست آورد و استرالیا نیز با یک امتیاز این بازی با ۹ امتیاز پایین تر از تیم های عربستان و ژاپن در رده سوم جدول قرار گرفت.

کد مطلب 3825626

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