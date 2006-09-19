بهاي كاغذ هفتاد گرم از سي و يك هزار تومان فراتر رفت

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، بهاي كاغذ همزمان با افزايش آن در تهران در ديگر شهرستان هاي كشور و نقاط دور از مركز به شكل بي سابقه اي افزايش مي يابد .

اين گزارش حاكي است بهاي اين كالا هم اكنون در شهر مشهد از مرز سي و يك هزار تومان فراتر رفته است و هم اكنون با قيمت 31 هزار و پانصد تومان معامله مي شود .

بنا به گفته برخي از ناشران مشهد قيمت اين كالا در يكسال اخير تا اين اندازه افزايش نيافته بود و با توجه به فصل انتشار كتاب اين مساله مشكلاتي را براي ناشران بوجود آورده است .

مديرعامل تعاوني ناشران در اين باره گفت : ناشران خراساني هيچ نگراني از بابت تهيه كاغذ هفتاد گرم نداشته باشند و تعاوني به مقدار نياز استان و حتي به مقداري كه به مصرف ديگر استان ها هم برسد كاغذ وارد كرده است .

وي تصريح كرد : مشكل افزايش بهاي كاغذ فقط ناشران و مصرف كنندگاني را تحت فشار قرار مي دهد كه مايل به استفاده كاغذ غير دولتي و با قيمت آزاد هستند .