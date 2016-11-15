آمادگی فعالان اقتصادی البرز برای مشارکت در تجارت حلال

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم بنا مولایی در نشست فعالان اقتصادی استان که عصر سه شنبه با حضور معاون اجرای رئیس جمهور و جمعی از سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور در اتاق بازرگانی استان البرز برگزار شد، اظهار کردک استفاده از ظرفیت های موجود کارخانجات استان از اولویت های ویژه جذب سرمایه گذاری در بخش تولید است.

وی اظهار کرد: ایجاد کنسرسیوم های واردات و صادرات، حذف یا محدود کردن انباشت مواد اولیه و محصولات در انبارها و حاکمیت فرهنگ مدیریت تولید از اهداف مهم اتاق بازرگانی استان البرز است.

وی همچنین آمادگی فعالان اقتصادی استان البرز برای مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در تجارت حلال را اعلام کرد و افزود: هدف این است تا با توسعه محصولات حلال در بازر جهانی حضوری فعال و قابل رقابت داشته باشیم.

بنا مولایی در بخش دیگر از اظهاراتش به استعداد بالای استان البرز برای تبدیل به یک قطب مهم گردشگری اشاره کرد.

وی ادامه داد: با توجه به جاذبه های فراوان طبیعی، فرهنگی، تاریخی، ورزشی و پزشکی در استان البرز از سرمایه گذاران داخلی و خارجی دعوت می شود برای ایجاد و توسعه زیر ساخت های گردشگری استان از جمله ساخت هتل، بیمارستان، و مراکز تفریحی مشارکت کنند.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز در بخش دیگر از سخنانش با تاکید بر ضرورت حمایت همه جانبه دولت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی گفت: تصحیح فرایند های اداری به ویژه در بحث تعرفه های واردات کالاهای مشابه داخلی باید به نحوی انجام پذیرد تا برای تولید کنندگان توجیه اقتصادی داشته باشد.

وی افزود: در راستای توسعه اقتصادی بایستی تولید کننده با توجه به تعداد اشتغال، میزان سرمایه گذاری و روند صادرات از معافیت های مالیاتی بهره مند شود.

وی همچنین پیروی از اقتصاد آزاد را حرکتی در جهت ایجاد رقابت سالم عنوان کرد و گفت: باید قیمت ها بر اساس درجه بندی کالا و با توجه به نیاز و درخواست مشتری توسط صاحبان صنایع تعیین شود و دولت ضمن فاصله گرفتن از قیمت گذاری ها مسئولیت خطیر نظارت بر عرضه و تقاضا را برعهده گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی البرز تاکید کرد: دولت باید بر اساس سرانه مصرف داخلی سرمایه گذاران را برای تولید محصولی هدایت نماید و در مناطق آزاد صرفاً فعالیت های صادراتی انجام شود.

در استان البرز سه هزار و پانصد واحد تولیدی و صنعتی فعالیت دارند و این واحدها عمدتاً در زمینه های تولید محصولات غذایی، دارویی، ماشین سازی، قطعات خودرو، قطعات پلاستیک، نساجی، صنایع دستی، صنایع سلولزی، صنایع شیمیایی، صنایع مخابرات و صنایع بسته بندی فعالیت دارند.