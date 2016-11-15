ریشه اصلی چالش های جهان اسلام رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی در حاشیه «همایش بین اللمللی بحران های ژئوپلتیکی جهان اسلام» در جمع خبرنگاران گفت: قضاوت کردن راجع به سیاست های ترامپ زود است چرا که او در زمان کاندیداتوری صحبت هایی کرده، احتمال چرخش وی وجود دارد. باید ببینیم در عمل چه کار می خواهد بکند. یعنی چند ماه آینده شاید یک سال آینده ما به عمل وی نگاه می کنیم ولی برداشت کلی این است که ترامپ آدمی است که توجهش به جای ژئواستراتژی و سلطه گرایی و گسترش سلطه آمریکا مثلا از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام به ژئواکونومیک و مسایل اقتصادی است و یک بیزینس من است و آدمی است که به اقتصاد و درون آمریکا توجه بیشتر دارد و یا در بیانات خود مخالف گروه های تروریستی بوده است.

وی همچنین در خصوص همایش و بحران های جهان اسلام گفت: برای نخستین بار بود که دانشگاهیان ایران، استادان و اندیشمندان خارجی در یک همایش علمی به ریشه های بحران های ژئوپلتیک جهان اسلام همچنین منطقه غرب آسیا که ما در آن واقع شده ایم پرداختند.

وی در جمع بندی همایش اظهار داشت: اصلی ترین ریشه های بحران های ژئوپلتیکی را اندیشمندان این گونه بیان کرده اند که وجود رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا، سیاست های آمریکا بخصوص در ۱۵ سال گذشته از اشغال افغانستان و عراق و یا سیاست های برخی از کشورهای تابع آمریکا بخصوص در جنگ یمن، به هر جهت سیاست های امریکا در منطقه دومین چالش بزرگ منطقه است.

وی ادامه داد: برای راهکارها و پیشنهادها که چه باید کرد، اندیشمندان می گفتند که باید جهان اسلام به یک وحدت و یا همگرایی و یا سیاست گذاری برای برخورد با رژیم صهیونیستی و مقابله با سیاست های آمریکا در منطقه به طور خاص در سوریه و عراق و حمایت از این گروه های تروریستی بپردازد. پیشنهادهایی هم داشتند برای این که جهان اسلام به سمت همگرایی برود یک اتحادیه اقتصادی اسلامی را به طور خاص تشکیل دهند.

صفوی ادامه داد: ما امیدواریم وجود ترامپ برای از بین بردن این گروه های تروریستی که چندین سال است در سوریه و عراق مشغول ادم کشی هستند و یا خروج آمریکایی ها از منطقه خلیج فارس و افغانستان و یا سیاست های سرکوب مردم یمن موثر بوده و بتواند نیروهای خود را افغانستان برگرداند.

وی افزود: آمریکا هم اکنون ۱۰ هزار نیرو فقط در افغانستان دارد به هر جهت امیدواریم به آنچه که مخصوصا در رابطه با حضور نظامی امریکا و برخورد با تروریست ها در مواضع خود بیان کرده است عمل کند.

صفوی گفت: در رابطه با ایران، دوستان و سیاستمداران قدیمی آمریکا و مشاوران به اقای ترامپ خواهند گفت که ایران یک قدرت بزرگ منطقه ای است و باید با ایران کنار بیاید.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در امور نظامی افزود: صلح و امنیت پایدار در این منطقه بدون ایران شدنی نیست. ایران به طور جد به دنبال از بین بردن فتنه گروه های تروریستی است و اگر ترامپ واقعا به این اعتقاد دارد باید با ایران همکار و همگام شود و ایران را به عنوان یک قدرت منطقه ای که حامی صلح و امنیت پایدار نه تنها در منطقه غرب آسیا که برای جهان است بشناسد. ایران خواستار صلح و امنیت در جهان است امیدواریم این حقیقت ها را ترامپ و مشاورانش دریابند.

وی با بیان این که من (به انتخاب ترامپ) خوشبین نیستم اظهار داشت: من به این انتخاب خوشبین نیستم چون آمریکا یک سیستم است و لابی های صهیونیست بخصوص آیپک تاثیر گذارند. در آمریکا شش میلیون یهودی زندگی می کنند و بیشترین قدرت اقتصادی در اختیار اینهاست آیپک یک قدرت بزرگ سیاسی و رسانه ای است.

وی تصریح است: من تصور میکنم خصومت آمریکا با ایران ادامه پیدا خواهد کرد.

دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور نظامی در ادامه جمع بندی خود از همایش و در خصوص اتحادیه اقتصادی اسلامی گفت: به طور خاص مثلا پیشنهاد این بود که می تواند پایه این اتحادیه اقتصادی از افغانستان، ایران، عراق، سوریه و لبنان تشکیل شود که زیرساخت های راه آهن، راه های مواصلاتی، شبکه های برق و انرژی نفت و گاز خودشان را به یکدیگر وصل کنند.

وی افزود: دومین پیشنهاد این بود که علمای جهان اسلام در رابطه با مقابله با تفکر گروه های تروریستی با هم به جمع بندی برسند چرا که این گروه ها تفکراتی خارج از اسلام دارند و این را باید علمای الازهر، علمای کشورهای عربستان سعودی و سایر کشورهای اسلامی به یک جمع بندی برسند. پیشنهاد دیگر رفت و آمد و گردشگری بین کشورهای اسلامی بود که می تواند به فرهنگ، تبادل، همدلی و محبت بین ملت های اسلامی بیانجامد.

وی ادامه داد: بالاخره یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مسلمان باید با هم تعامل و رفت و آمد داشته باشند و کشور ایران و سوریه را ببینند. این مساله، ایجاد همدلی، همبستگی و همفکری می کند.

صفوی افزود: مهمترین بخش همایش این است که رهبران و سیاستگذاران، اندیشمندان و نخبگان علمی و توده مردم این زیرساخت همگرایی را ایجاد کنند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در امور نظامی در پاسخ به سوال شبکه یوم الفلسطین در خصوص اوضاع فلسطین و جایگاه آن در همایش گفت: یکی از ریشه های اصلی چالش را وجود رژیم جعلی و ناچسب می دانستند و وحدت نظر برای مقابله با این رژیم غاصب و جعلی وحدت بین هم رهبران سیاسی، روشنفکران و ملت های اسلامی جزو راهکارها بود.

صفوی ادامه داد: برنده اصلی کشتاری که در کشورهای اسلامی می شود رژیم صهیونیستی است و از همه بیشتر از آن استفاده می کند. مسلمانان که جانشان و پولشان و سلاح هایشان باید به سمت اسرائیل نشانه گیری شود به جان هم افتاده اند و این نشان می دهد که اسرائیل پشت سر همه این اتفاق هاست.