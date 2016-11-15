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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۳۱

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری:

افزایش ۱۰۰درصدی کشفیات مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری

افزایش ۱۰۰درصدی کشفیات مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری ازافزایش ۱۰۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

غلامعباس غلامزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: کشفیات مواد مخدر در این استان نسبت به سال گذشته از رشد ۱۰۰ درصدی برخوردار شده است.

وی عنوان کرد: نیروهای انتظامی چهارمحال و بختیاری از ابتدای سالجاری با شناسایی باندهای توزیع مواد مخدر و دستگیری اعضای آنها عملکرد قابل تقدیری در این حوزه داشته اند.

۱۰۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری کشف شده است

فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در استان چهارمحال و بختیاری حدود یک تن مواد مخدر کشف شده است.

وی بیان کرد: هم اکنون نظارت های دقیق ماموران انتظامی در جاده های ورودی استان نقش مهمی در کاهش ورود مواد مخدر به سطح استان داشته است.

فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: شناسایی باندهای توزیع و جابجایی مواد مخدر در دستور کار نیروهای انتظامی استان است.

کد مطلب 3825638

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