افزایش ۱۰۰درصدی کشفیات مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری

غلامعباس غلامزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: کشفیات مواد مخدر در این استان نسبت به سال گذشته از رشد ۱۰۰ درصدی برخوردار شده است.

وی عنوان کرد: نیروهای انتظامی چهارمحال و بختیاری از ابتدای سالجاری با شناسایی باندهای توزیع مواد مخدر و دستگیری اعضای آنها عملکرد قابل تقدیری در این حوزه داشته اند.

۱۰۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری کشف شده است

فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در استان چهارمحال و بختیاری حدود یک تن مواد مخدر کشف شده است.

وی بیان کرد: هم اکنون نظارت های دقیق ماموران انتظامی در جاده های ورودی استان نقش مهمی در کاهش ورود مواد مخدر به سطح استان داشته است.

فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: شناسایی باندهای توزیع و جابجایی مواد مخدر در دستور کار نیروهای انتظامی استان است.