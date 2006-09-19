افزايش ناچيز قيمت طلا

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، هرگرم طلاي 18 عيار در معاملات روز جاري 132هزار و 300ريال مبادله شد كه نسبت به معاملات پايان روز گذشته 700 ريال افزايش نشان مي دهد.

هر گرم طلاي 17 عيار نيز در معاملات روز جاري به 124 هزارو 300 ريال رسيد كه نسبت به معاملات روز گذشته افزايش 600 ريالي را نشان مي دهد .

بر اساس اين گزارش، هر عدد سكه بهار آزادي طرح قديم يك ميليون و560هزار ريال مبادله شد و قيمت هر عدد سكه بهار آزادي طرح جديد نيز به يك ميليون و 332هزار رسيد كه نسبت به روز گذشته كاهش نوساني نداشت.

قيمت هر عدد نيم سكه در معاملات امروز به 670 هزار ريال رسيد كه نسبت به ديروز افزايش 5 هزار ريالي را نشان مي دهد.

قيمت انواع سكه در بازار تهران در معاملات امروز به شرح زير است :

خريد فروش

سكه بهار آزادي طرح جديد 1320000 1332000 ريال

سكه بهار آزادي طرح قديم 1540000 1560000 ريال

نيم سكه 650000 670000 ريال

ربع سكه 340000 355000 ريال

همچنين قيمت ارزهاي اصلي در بازار ارز تهران به شرح زير است :

خريد فروش

دلار 9208 9220ريال

يورو 11679 11753 ريال

پوند 17300 17381 ريال

درهم امارات 2504 2513 ريال

گفتني است، اين قيمت ها تا ساعت 14 معاملات امروز بازار طلا و ارز تهران است.