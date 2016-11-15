به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری عصر سه شنبه در مراسم افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج با اشاره به آغاز بکار همزمان ۲۸ واحد نیروگاهی در ۱۰ منطقه کشور گفت: یکی از بخش هایی که در دولت تدبیر و امید به خوبی، با دقت بالا و مدیریت عالی اداره می شود این بخش متعلق به وزارت نیرو است.

وی با اشاره به اینکه این قبیل اقدامات در بخش آب و سدها نیز مشاهده می شود، افزود: این اقدامات علیرغم محدودیت هایی است که وزارت نیرو و پیمانکاران نیرو با آن روبرو هستند و فشارهای مالی مضاعفی بر تولید کنندگان وارد شده است.

جهانگیری با اشاره به اینکه تصور می شد در تابستان ۹۴ و ۹۵ با خاموشی مواجه خواهیم شد، گفت: این نگرانی بی جهت بود و خوشبختانه به خوبی از این مقطع عبور کردیم.

وی ادامه داد: با وجود نگرانی در خصوص سرمایه گذاری در حوزه انرژی؛ خوشبختانه بخش خصوصی و بخش دولتی خوب به صحنه آمد و تعداد قابل توجهی نیروگاه به وجود آمده است.

افزایش ۱۵ درصدی مصرف برق صنعتی کرمان

جهانگیری نیروگاه کهنوج را یک هدیه بزرگی به ملت ایران دانست و گفت: مصرف برق صنعتی در استان کرمان ۱۵ درصد افزایش یافته است و این به معنای رشد مطلوب صنعت در استان کرمان و کشور است.

جهانگیری با اشاره به اینکه وزارت نیرو در بخش اقتصاد مقاومتی درخشید، افزود: در چند شاخص مختص اقتصاد مقاومتی وضعیت بسیار مطلوب است؛ یکی از این شاخص ها کاهش تلفات انرژی از ۱۵ درصد به کمتر از ۱۱ درصد در سال گذشته است که امیدواریم این روند پیدا کند.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت کامل نیروگاه های کشور دیگر شاخص مطلوب وزرات نیرو است و ان شاءالله با ۲۰ واحد نیروگاهی تکنولوژی کشور بالا برود تا نیروگاه ها با توان بهتری ایجاد و احداث شوند.

جهانگیری از توان مدیریتی و نیروی انسانی به عنوان سرمایه های وزرات نیرو نام برد و گفت: در برخی صندوق های کشور به ظرفیت انسانی و مدیریتی بسیار بالایی دسترسی پیدا کرده ایم که با سرمایه های دیگر قابل مقایسه نیست.

پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق به پیمانکاران بدهکار به بانک ها

وی با اشاره به اینکه باید قدردان نیروهای انسانی باشیم، تصریح کرد: با تلاش این نیروهاست که می توان این صنعت به طراز بین المللی تبدیل شود.

جهانگیری گفت: مهم ترین نکته بحث استفاده از تکنولوژی های جدید و فناوری های نوین است که راندمان کار را بالاتر می برد و دنیا در این مسیر از ما جلوتر است.

وی ادامه داد: در اقتصاد مقاومتی یکی از پیوست هایی که برای قراردادهای خارجی الزام آور است این است که در هر قرارداد پیوست تکنولوژی داشته باشیم.

جهانگیری تصریح کرد: این اطمینان را می دهم که دولت دنبال این است که علیرغم همه محدودیت ها راهکارهایی را به وجود آورد.

وی گفت: در اصلاح بودجه سال ۹۵ پیش بینی شده ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق به پیمانکارانی پرداخت کنیم که به بانک ها بدهی دارند که این کار در آذرماه سال جاری این کار عملیاتی می شود.

معاون اول رئیس جمهور گفت: حتما باید کمک کنیم که این منطقه توسعه پید اکند و پیش نیازهای توسعه فراهم شده است.