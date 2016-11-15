به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد، حجت‌الاسلام علی‌محمد رضایی اظهار داشت: در شش ‌ماهه نخست سال جاری ۵۸۹ نفر از کلاس‌های ترجمه و تفسیر قرآن کریم در استان یزد بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: از مجموع شرکت‌کنندگان در کلاس‌های ترجمه و تفسیر قرآن کریم در استان، ۳۵۷ نفر برادر و ۲۳۲ نفر خواهر بوده‌اند.

رضایی اظهار داشت: شرکت‌کنندگان در کلاس‌های ترجمه و تفسیر قرآن کریم در قالب طرح بینات۱۹ و حلقه‌های تفسیر قرآن کریم از آموزش‌های لازم بهره‌مند شده‌اند.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: در مجموع ۳۱۱ نفر در طرح قرآنی بینات۱۹ و ۲۶۸ نفر در حلقه‌های تفسیر قرآن کریم شرکت کرده‌اند.