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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۵۴

امروز صورت گرفت؛

قائم ‌مقام وزیر خارجه «زیمبابوه» با ظریف دیدار کرد

قائم ‌مقام وزیر خارجه «زیمبابوه» با ظریف دیدار کرد

قائم ‌مقام وزیر خارجه «زیمبابوه» با ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و در خصوص مسایل دو جانبه به رایزنی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، "جوی بیمها" قائم مقام وزارت امور خارجه زیمبابوه عصر امروز با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین نسبت به توسعه هرچه بیشتر روابط دو کشور در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی بویژه در زمینه کشاورزی تبادل نظر کردند.‌

ظریف با تمجید از مواضع ضد استعماری زیمبابوه، آمادگی کشورمان برای در اختیار  گذاشتن تجربیات و دانش بومی در زمینه انرژی و فناوری های نوین را اعلام داشت و اظهار امیدواری کرد که دو کشور با استفاده از ظرفیت های موجود بتوانند آینده بهتری از همکاریهای دوجانبه را رقم بزنند.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اسفبار توصیف کردن گسترش تروریسم، خشونت و افراط گرایی در منطقه، همکاری کشورها جهت کنترل این وضعیت را ضروری برشمرد.

قائم مقام وزیر امور خارجه زیمبابوه نیز با اشاره به اینکه کشورش اهمیت بسیار زیادی برای ارتقاء سطح همکاریها و استفاده از تجربیات و توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران قائل است، تلاش برای تبیین زمینه ها و اولویتهای همکاریهای دوجانبه در چارچوب مصوبات آخرین کمیسیون مشترک دو کشور را مورد تأکید قرار داد.

کد مطلب 3825649
محمد مهدی ملکی

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