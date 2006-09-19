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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۴:۴۲

/ با تاسيس مديريت همكاري هاي علمي و صنعتي /

آثار تحقيقاتي دانشجويان دانشگاه پيام نور به صنايع معرفي مي شود

آثار تحقيقاتي دانشجويان دانشگاه پيام نور به صنايع معرفي مي شود

فعاليت هاي تحقيقاتي دانشجويان تحصيلات تكميلي كه امكان كاربري صنعتي دارند از اين پس توسط مديريت همكاري هاي علمي - صنعتي دانشگاه پيام نور به بخش صنعت معرفي و نسبت به جلب همكاري آنها اقدام مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين مديريت در طراحي ساختار جديد دانشگاه پيام نور با هدف ايجاد رشته هاي فني - مهندسي در دانشگاه و حضور همه جانبه آنها در مناطق جغرافيايي كشور تاسيس شده تا امكانات بالقوه اي را فراروي ارتباطات موثر دانشگاه پيام نور و صنايع قرار دهد.

مركز كارآفريني دانشگاه پيام نور نيز در راستاي همكاري با مديريت همكاري هاي علمي صنعتي در تلاش است با ايجاد هسته هاي كارآفريني در دانشگاه پيام نور مراكز استاني، گام مفيدي به منظور تشويق و مساعدت دانشجويان در ارائه ايده هاي جديد بردارد و بستر مناسب را براي اشتغال فارغ التحصيلان و شكوفاسازي قابليت هاي دانشجويان به منظور كمك و پشتيباني در راه اندازي كسب و كار فراهم كند.
کد مطلب 382565

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