آثار تحقيقاتي دانشجويان دانشگاه پيام نور به صنايع معرفي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، اين مديريت در طراحي ساختار جديد دانشگاه پيام نور با هدف ايجاد رشته هاي فني - مهندسي در دانشگاه و حضور همه جانبه آنها در مناطق جغرافيايي كشور تاسيس شده تا امكانات بالقوه اي را فراروي ارتباطات موثر دانشگاه پيام نور و صنايع قرار دهد.



مركز كارآفريني دانشگاه پيام نور نيز در راستاي همكاري با مديريت همكاري هاي علمي صنعتي در تلاش است با ايجاد هسته هاي كارآفريني در دانشگاه پيام نور مراكز استاني، گام مفيدي به منظور تشويق و مساعدت دانشجويان در ارائه ايده هاي جديد بردارد و بستر مناسب را براي اشتغال فارغ التحصيلان و شكوفاسازي قابليت هاي دانشجويان به منظور كمك و پشتيباني در راه اندازي كسب و كار فراهم كند.

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