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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۵۴

سخنگوی ستاد اربعین:

مرزهای استان ایلام به روی اتوبوس‌های زائران بسته شد

مرزهای استان ایلام به روی اتوبوس‌های زائران بسته شد

سخنگوی ستاد اربعین با اشاره به ازدحام زائران در مرز مهران گفت: مرزهای استان ایلام تا اطلاع بعدی به روی اتوبوس‌های زائران بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گودرزی در حاشیه بیست و سومین جلسه ستاد اربعین با اشاره به مصوبات این جلسه گفت: آخرین وضعیت تردد زائران از مرزهای کشورمان مورد بررسی قرار گرفت و به ویژه مرز مهران مورد توجه ویژه قرار داشت.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مرزهای شلمچه و چذابه به ویژه شلمچه با کمترین مشکلات در حال هدایت زائران به خاک عراق هستند مقرر شد مرزهای ورودی به استان ایلام از استان کرمانشاه مسدود بماند و زائرانی که در استان ایلام شهرستان مهران و در مسیر مهران به پایانه مرزی هستند از مرز مهران عبور داده شوند.

سخنگوی ستاد اربعین تاکید کرد: نیروی انتظامی مکلف شده است هدایت زائران از پایانه مرزی مهران به خاک عراق را انجام دهد و همچنین تا تکلیف بعدی از ورود زائران جدید به مهران جلوگیری کنند.

گودرزی خاطرنشان کرد: انتظار داریم با تمهیدات انجام شده  در ترمینال ها و تا زمان عادی شدن شرایط مرز مهران اتوبوس های زائران به استان خوزستان هدایت شوند.

وی در پایان از رسانه ها و صدا و سیما خواست با اطلاع رسانی به موقع زائران را به سمت مرزهای شلمچه و چذابه که شرایط مساعدی دارند هدایت کنند.

کد مطلب 3825650

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