نظارت نیروهای بسیجی بر تولید و توزیع محصولات سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این تفاهم نامه که به امضای دکتر رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو و نعمان غلامی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور رسید، بر استفاده از نیروهای بسیجی برای نظارت بر تامین، تولید، توزیع و عرضه محصولات سلامت تاکید شد.

تفاهم نامه همکاری

سازمان غذا و دارو و سازمان بسیج سازندگی کشور

مقدمه:

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، در اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، کمک به توسعه کارآفرینی و افزایش و ایجاد اشتغال پایدار در حوزه تولید و فرآوری محصولات سلامت با اولویت صنایع تبدیلی کوچک در بخش های کشاورزی و دامی و در اجرای بند «و» ماده ۳۸ قانون برنامه توسعه پنجم مبنی بر بهره گیری از ظرفیت های برون سازمانی در اجرای وظایف و ماموریت های نظارتی دستگاه های دولتی، این تفاهم نامه فی مابین سازمان غذا و دارو و سازمان بسیج سازندگی کشور، منعقد و به امضا رسید.

ماده ۱- موضوع:

۱- بازنگری در دستورالعمل ها و تسهیل در فرآیند صدور مجوزهای بهداشتی واحدهای کوچک تولیدی و فرآوری محصولات سلامت

۲- ساماندهی واحدهای کوچک تولیدی، و فرآوری محصولات سلامت در قالب خوشه های کارآفرینی جهت ایجاد شبکه

۳- شناسایی افراد متخصص، متعهد و علاقمند بسیجی در رشته های مرتبط با غذا و دارو، با بهره گیری از ظرفیت سازمان بسیج سازندگی کشور با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی و با هماهنگی سازمان غذا و دارو و اطلاع رسانی و آموزش تخصصی به افراد برگزیده

۴- ساماندهی و کمک به ارتقاء شرکت ها، کارگاه ها، کارخانجات و انبارهای مربوطه و تسهیل در صدور مجوز برای واحدهای کوچک

۵- استفاده از نیروهای بسیجی برای نظارت بر تامین، تولید، توزیع و عرضه محصولات سلامت

ماده ۲- تعهدات سازمان بسیج سازندگی کشور:

۱- شناسایی واحدهای فعال و متقاضیان ایجاد واحدهای کوچک و فرآوری محصولات سلامت

۲- سازماندهی واحدهای کوچک تولیدی و فرآوری محصولات سلامت در قالب خوشه های کارآفرینی جهت ایجاد شبکه تولید

۳- معرفی افراد متعهد و متخصص بسیجی برای شرکت در دوره های آموزشی تخصصی و بکارگیری ایشان بر اساس ضوابط مربوطه

۴- ایجاد و اعطاء تسهیلات لازم برای ایجاد و یا ساماندهی و ارتقاء ایمنی و سلامت تامین، تولید، توزیع و عرضه محصولات بومی و سنتی و صنایع تبدیلی کوچک در حد توان.

ماده ۳- تعهدات سازمان غذا و دارو:

۱- ایجاد تسهیلات و تسریع در صدور مجوزهای بهداشتی واحدهای صنایع تبدیلی کوچک معرفی شده

۲- بازنگری در دستورالعمل ها و ضوابط ایجاد واحدهای کوچک تولیدی و فرآوری محصولات سلامت

۳- صدور مجوزهای بهداشتی برای متقاضیان ایجاد واحدهای کوچک تولیدی و فرآوری محصولات سلامت

۴- ارزیابی صلاحیت متخصص معرفی شده، برگزاری دوره آموزش در خصوص شرح وظایف و نحوه نظارت، نمونه برداری و کنترل تامین، تولید، توزیع و عرضه و در صورت تایید، صدور گواهینامه و به کارگیری در ماموریت های مشترک نظارتی.

۵- تامین و در اختیار گذاری بودجه اجرای طرح های مشترک در بخش آموزش نظارت ارزیابی و کنترل محصولات سلامت و مبارزه با قاچاق.

ماده ۴- روش اجرا:

۱- دکتر بهروز جنت مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی به عنوان نماینده تام الاختیار و هماهنگ کننده از طرف سازمان غذا و دارو معرفی می شود.

۲- مهندس بیژن پوربخش به عنوان نماینده تام الاختیار و هماهنگ کننده از طرف سازمان بسیج سازندگی کشور معرفی می شود.

تبصره:

نمایندگان معرفی شده اقدام به تشکیل کارگروه کارشناسی معتمد خواهند نمود که این کارگروه تدوین و بررسی دستورالعمل های اجرایی را به عهده خواهند داشت که این دستورالعمل ها با تصویب نمایندگان هر دو سازمان قابلیت اجرا را خواهند داشت.

ماده ۵- منابع مالی و بودجه:

هزینه اجرای طرح بازرسی و کنترل نظارت و نمونه برداری و دوره آموزشی تخصصی در زمینه نظارت بر محصولات سلامت در تامین، تولید، توزیع و عرضه حسب برنامه اعلامی و گواهی صادره از سوی نماینده سازمان غذا و دارو از طریق دانشگاه علوم پزشکی مربوطه به افراد پرداخت می شود.

ایجاد و اعطاء تسهیلات و هزینه های جانبی مربوط به مشاوره آموزشی ایجاد و با سامان دهی واحدهای تولیدی کوچک و صدور مجوزهای مربوطه به عهده سازمان بسیج سازندگی کشور است.

ماده ۶- مدت اجرا:

مدت تفاهم نامه ۳ سال از زمان امضا تعیین می شود که با توافق طرفین قابل تمدید است.