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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۱۲

سازمان غذا و دارو و بسیج سازندگی تفاهم نامه همکاری امضا کردند؛

نظارت نیروهای بسیجی بر تولید و توزیع محصولات سلامت

نظارت نیروهای بسیجی بر تولید و توزیع محصولات سلامت

سازمان غذا و دارو و سازمان بسیج سازندگی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این تفاهم نامه که به امضای دکتر رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو و نعمان غلامی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور رسید، بر استفاده از نیروهای بسیجی برای نظارت بر تامین، تولید، توزیع و عرضه محصولات سلامت تاکید شد.

تفاهم نامه همکاری

سازمان غذا و دارو و سازمان بسیج سازندگی کشور

مقدمه:

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، در اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، کمک به توسعه کارآفرینی و افزایش و ایجاد اشتغال پایدار در حوزه تولید و فرآوری محصولات سلامت با اولویت صنایع تبدیلی کوچک در بخش های کشاورزی و دامی و در اجرای بند «و» ماده ۳۸ قانون برنامه توسعه پنجم مبنی بر بهره گیری از ظرفیت های برون سازمانی در اجرای وظایف و ماموریت های نظارتی دستگاه های دولتی، این تفاهم نامه فی مابین سازمان غذا و دارو و سازمان بسیج سازندگی کشور، منعقد و به امضا رسید.

ماده ۱- موضوع:

۱- بازنگری در دستورالعمل ها و تسهیل در فرآیند صدور مجوزهای بهداشتی واحدهای کوچک تولیدی و فرآوری محصولات سلامت

۲- ساماندهی واحدهای کوچک تولیدی، و فرآوری محصولات سلامت در قالب خوشه های کارآفرینی جهت ایجاد شبکه

۳- شناسایی افراد متخصص، متعهد و علاقمند بسیجی در رشته های مرتبط با غذا و دارو، با بهره گیری از ظرفیت سازمان بسیج سازندگی کشور با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی و با هماهنگی سازمان غذا و دارو و اطلاع رسانی و آموزش تخصصی به افراد برگزیده

۴- ساماندهی و کمک به ارتقاء شرکت ها، کارگاه ها، کارخانجات و انبارهای مربوطه و تسهیل در صدور مجوز برای واحدهای کوچک

۵- استفاده از نیروهای بسیجی برای نظارت بر تامین، تولید، توزیع و عرضه محصولات سلامت

ماده ۲- تعهدات سازمان بسیج سازندگی کشور:

۱- شناسایی واحدهای فعال و متقاضیان ایجاد واحدهای کوچک و فرآوری محصولات سلامت

۲- سازماندهی واحدهای کوچک تولیدی و فرآوری محصولات سلامت در قالب خوشه های کارآفرینی جهت ایجاد شبکه تولید

۳- معرفی افراد متعهد و متخصص بسیجی برای شرکت در دوره های آموزشی تخصصی و بکارگیری ایشان بر اساس ضوابط مربوطه

۴- ایجاد و اعطاء تسهیلات لازم برای ایجاد و یا ساماندهی و ارتقاء ایمنی و سلامت تامین، تولید، توزیع و عرضه محصولات بومی و سنتی و صنایع تبدیلی کوچک در حد توان.

ماده ۳- تعهدات سازمان غذا و دارو:

۱- ایجاد تسهیلات و تسریع در صدور مجوزهای بهداشتی واحدهای صنایع تبدیلی کوچک معرفی شده

۲- بازنگری در دستورالعمل ها و ضوابط ایجاد واحدهای کوچک تولیدی و فرآوری محصولات سلامت

۳- صدور مجوزهای بهداشتی برای متقاضیان ایجاد واحدهای کوچک تولیدی و فرآوری محصولات سلامت

۴- ارزیابی صلاحیت متخصص معرفی شده، برگزاری دوره آموزش در خصوص شرح وظایف و نحوه نظارت، نمونه برداری و کنترل تامین، تولید، توزیع و عرضه و در صورت تایید، صدور گواهینامه و به کارگیری در ماموریت های مشترک نظارتی.

۵- تامین و در اختیار گذاری بودجه اجرای طرح های مشترک در بخش آموزش نظارت ارزیابی و کنترل محصولات سلامت و مبارزه با قاچاق.

ماده ۴- روش اجرا:

۱- دکتر بهروز جنت مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی به عنوان نماینده تام الاختیار و هماهنگ کننده از طرف سازمان غذا و دارو معرفی می شود.

۲- مهندس بیژن پوربخش به عنوان نماینده تام الاختیار و هماهنگ کننده از طرف سازمان بسیج سازندگی کشور معرفی می شود.

تبصره:

نمایندگان معرفی شده اقدام به تشکیل کارگروه کارشناسی معتمد خواهند نمود که این کارگروه تدوین و بررسی دستورالعمل های اجرایی را به عهده خواهند داشت که این دستورالعمل ها با تصویب نمایندگان هر دو سازمان قابلیت اجرا را خواهند داشت.

ماده ۵- منابع مالی و بودجه:

هزینه اجرای طرح بازرسی و کنترل نظارت و نمونه برداری و دوره آموزشی تخصصی در زمینه نظارت بر محصولات سلامت در تامین، تولید، توزیع و عرضه حسب برنامه اعلامی و گواهی صادره از سوی نماینده سازمان غذا و دارو از طریق دانشگاه علوم پزشکی مربوطه به افراد پرداخت می شود.

ایجاد و اعطاء تسهیلات و هزینه های جانبی مربوط به مشاوره آموزشی ایجاد و با سامان دهی واحدهای تولیدی کوچک و صدور مجوزهای مربوطه به عهده سازمان بسیج سازندگی کشور است.

ماده ۶- مدت اجرا:

مدت تفاهم نامه ۳ سال از زمان امضا تعیین می شود که با توافق طرفین قابل تمدید است.

کد مطلب 3825659
حبیب احسنی پور

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