ايران آماده همكاري در زمينه هاي اقتصادي و انرژي با هنگ كنگ است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، عبدالله نكونام قديري ضمن تشريح سياست دولت جمهوري اسلامي ايران در نگاه به شرق و قاره كهن آسيا به ظرفيت بالاي كشورهاي آسيايي براي تامين نيازهاي يكديگر اشاره كرد و از علاقمندي دولت جمهوري اسلامي ايران براي همكاري اقتصادي با هنگ كنگ بويژه در بخش نفت، گاز و پتروشيمي همچنين پذيرش سرمايه گذاران هنگ كنگي در بخشهاي مختلف اقتصادي جمهوري اسلامي ايران خبر داد.

دونالد جانگ نيز در اين ديدار، ضمن آرزوي موفقيت براي سركنسول جديد كشورمان در انجام وظايف خود در هنگ كنگ به رشد مبادله تجاري ميان هنگ كنگ و ايران اشاره كرد و از توسعه همكاري ها در تمام زمينه ها بويژه همكاري هاي علمي و فرهنگي استقبال نمود.

مبادله تجاري كالاهاي غيرنفتي ايران و هنگ كنگ در سال 2005 معادل 250 ميليون دلار آمريكا بوده است كه 189 ميليارد دلار آن مربوط به صادرات كشورمان به هنگ كنگ مي باشد.