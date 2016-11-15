تساوی ایران برابر سوریه در باتلاق/ AFC دو امتیاز ایران را گرفت!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و سوریه در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه عصر امروز سه شنبه در ورزشگاه عبدالرحمن شهر سرمبان برگزار شد که در پایان دو تیم به تساوی بدون گل دست پیدا کردند.

شاگردان کارلوس کی روش با این تساوی ۱۱ امتیازی شد و در صدر جدول قرار گرفت. تیم های کره جنوبی و ازبکستان هم با ۱۰ و ۹ امتیاز در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

تیم ملی فوتبال ایران در این دیدار با ترکیب سوشا مکانی، سیدجلال حسینی، مرتضی پورعلی‌گنجی، میلاد محمدی، امید ابراهیمی، کریم انصاری‌فرد، مهدی طارمی(۶۰ رضا قوچان نژاد)، رامین رضائیان، سعید عزت‌الهی(۷۸ عزت الله پورقاز)، اشکان دژاگه(۶۵ وحید امیری)و علیرضا جهانبخش به میدان رفت.

* دقیقه یک: امید ابراهیمی در همان ثانیه های ابتدایی توپ را بلند برای مهدی طارمی درون محوطه جریمه سوریه فرستاد اما توپ به دروازه بان حریف رسید.

* دقیقه ۳ : کیفیت پایین زمین و باتلاقی بودن آن اجازه کار تیمی از دو تیم را گرفته بود و بازیکنان سعی می کردند فقط زیر توپ بزنند.

* دقیقه ۵ : اشکان دژاگه از سمت راست موقعیتی را برای طارمی فراهم کرد که شوت نه چندان محکم این بازیکن از روی خط محوطه جریمه در اختیار دروازه بان سوریه قرار گرفت.

* دقیقه ۸ : سوری ها در زمین باتلاقی نمایش بهتری نسبت به بازیکنان ایران داشتند و توپ را بهتر به گردش درمی آوردند.

* دقیقه ۱۳ : ایران رفته رفته بر بازی مسلط شد و سعی در حفظ و کنترل بازی داشت. با این حال روی یک ضربه ایستگاهی سوشا مکانی خروج اشتباهی داشت اما ضربه سر مهاجم سوریه به بیرون رفت.

* دقیقه ۲۰ : احمد صالح مدافع شماره ۲ سوریه به دلیل مصدومیت تعویض شد و جایش را زهیر مدائن داد.

* دقیقه ۲۴: بازیکنان دو تیم از هر نقطه ای که توپ را دریافت می کردند بلند روی دروازه حریف و درون محوطه جریمه می فرستادند که هیچکدام تا این دقیقه نتوانستند موقعیت خطرناکی ایجاد کنند.

* دقیقه ۲۶ : اشکان دژاگه پشت محوطه جریمه سوریه صاحب یک موقعیت شد که ضربه آرام او را دروازه بان حریف درازکش گرفت.

* دقیقه ۲۹ : ایران صاحب دو ضربه کرنر پیاپی شد که در هر دو مورد مدافعان ایران توپ را دفع کردند.

* دقیقه ۳۵: خطای مهدی طارمی روی بازیکن سوریه از جناح راست سوریه را صاحب یک ضربه ایستگاهی کرد کرد که در برگشت کریم انصاریفرد صاحب یک موقعیت ضد حمله شد اما نتوانست به توپ خوب ضربه بزند.

* دقیقه ۳۸ : ارسال اشکان دژاگه روی دروازه را سعید عزت اللهی در حالتی نامتعادل از درون محوطه شش قدم حریف به بیرون زد. یک دقیقه بعد ایران صاحب موقعیت خوبی درون محوطه جریمه شد که بازهم عزت اللهی در زدن ضربه نهایی تعلل کرد.

* دقیقه ۴۰ : به دنبال روی زمین افتادن دروازه بان سوریه کارلوس کی روش به داور چهارم اعتراض کرد که نیمکت نشینان سوریه جواب او را دادند تا برای لحظاتی بین نیمکت دو تیم درگیری لفظی بوجود بیاید.

* دقیقه ۴۵: تیم ایران صاحب یک ضربه کرنر شد که توپ درون محوطه جریمه به سیدجلال رسید اما او در زدن ضربه آخر تعلل کرد و توپ در رفت و برگشت به دروازه بان سوریه رسید.

* دقیقه ۴۵+۱: در اولین دقیقه وقت اضافه کریم انصاریفرد قصد داشت توپ را سریع به گردش در بیاورد اما بازیکن حریف توپ را به او نداد که درگیری بین بازیکنان شکل گرفت و داور به بازیکن سوری کارت زرد نشان داد.

* دقیقه ۴۷: سوریه در شروع نیمه دوم صاحب یک موقعیت خوب شد که سوشا مکانی در موقعیتی تک به تک توپ مهاجم حریف را گرفت.

* دقیقه ۵۰ : در نیمه دوم شرایط زمین بهتر شد و گردش توپ برای بازیکنان آسانتر از نیمه اول صورت می گرفت. بازیکنان دو تیم در نیمه دوم لباس هایشان را تعویض کردند.

* دقیقه ۶۰ : مهدی طارمی از زمین بیرون رفت و رضا قوچان نژاد به جای وی وارد زمین شد.

* دقیقه ۶۵ : وحید امیری به جای اشکان دژاگه کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران وارد زمین شد.

* دقیقه ۷۰ : تیم ملی ایران توسط رضا قوچان نژاد دروازه سوریه را باز کرد اما قبل از ضربه نهایی مهاجم ایران داور اعلام آفساید کرد.

* دقیقه ۷۳: ایران صاحب یک ضربه کرنر شد که توپ ارسالی را دروازه بان سوریه به راحتی مهار کرد.

* دقیقه ۷۵ : سوریه پشت محوطه جریمه ایران صاحب یک ضربه ایستگاهی شد که این ضربه از نزدیکی دروازه سوشا مکانی به بیرون رفت.

* دقیقه ۷۸: عزت الله پورقاز به جای عزت اللهی وارد زمین شد. در همین دقیقه ارسال جهانبخش از جناح راست به سمت دروازه سوریه رفت که دروازه بان حریف توپ را به کرنر فرستاد.

* دقیقه ۸۳: بازیکنان سوریه به دنبال وقت تلف کردن بودند و با هر برخوردی دقایقی روی زمین دروازه می کشیدند.

* دقیقه ۸۷: ارسال وحید امیری از جناح چپ بهترین موقعیت را برای ایران ایجاد کرد که ضربه سر علیثرضا جهانبخش از کنار دروازه به بیرون رفت.

* دقیقه ۹۰ : بازیکنان تیم ملی فوتبال سوریه در دقایق پایانی تا توانستند وقت تلف کردند و یک امتیاز حساس را از ایران گرفتند.