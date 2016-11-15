شما صلاحیت اظهار نظر درباره ما را ندارید/از توهین هایتان خسته ایم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه طی سخنانی در نشست مشترک مطبوعات با «فرانک اشتاین مایر» همتای آلمانی خود در آنکارا درپاسخ به اظهارات مقامات برخی کشورهای اروپایی درباره همه پرسی در مورد قانون اساسی جدید ترکیه گفت: هر روز وزیر امور خارجه کشوری بلند شده و می گوید؛ اتفاق نظر در ترکیه وجود ندارد یا مثلا کاری درعلیه این کشور انجام دهیم. تو چه کاره‌ای که در مورد عضویت ترکیه قضاوت می‌کنی؟ شما صلاحیتی در این زمینه نداری!



وی در ادامه گفت: این تصمیم را نیز به مردم واگذار می کنیم. از این اظهارات توهین آمیز شما خسته شده ایم. صدها هزار نهاد مدنی در ترکیه وجود دارند که در چارچوب از حقوق خود آزادانه بهره مندند.



وزیر خارجه ترکیه گفت: با وزیر امور خارجه آلمان فرصت ارزیابی روابط ترکیه و اتحادیه اروپا و برخی مسائل منطقه ای یافتیم. به روابط با آلمان اهمیت می دهیم.

وی در ادامه گفت: با آلمان در زمینه مبارزه با تروریسم همکاری می کنیم. جنگنده های این کشور از طریق پایگاه هوایی اینجیرلیک در عملیات علیه داعش شرکت می کنند. نه تنها در برابر داعش بلکه در مقابل تمامی تهدیدات منطقه به طور مشترک اقدام می کنیم. دو کشور همچنین از اعضای مهم سازمان ناتو هستند.



چاوش اوغلو در ادامه با انتقاد از رفتار آلمان درباره گروه پ.ک.ک گفت: توقعاتی از آلمان در مورد گروه تروریستی پ.ک.ک داریم. نمی خواهیم تروریست های پ.ک.ک به طور آزاد در آلمان رفت و آمد کنند. برخی اعضای گروه های تروریستی فتح الله گولن و DHKP-C نیز در آلمان و کشورهای اروپایی آزادانه فعالیت می کنند.

