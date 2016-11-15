۱۰ هزار و ۸۳۰ مگاوات نیروگاه در ایران در دست احداث است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان عصر سه شنبه در مراسم افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج و آغاز بکار ۲۸ واحد نیروگاهی در ۱۰ منطقه کشور اظهار داشت: این اقدام زیربنایی و مهم در توسعه کشور بسیار تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: وزارت نیرو از ۱۰ سال قبل تاکنون مجوز ساخت برای ۳۷ هزار مگاوات نیروگاه بزرگ برای بخش خصوصی صادر کرده که از این تعداد ۱۱ هزار مگاوات تحقق پیدا کرده است.

چیت چیان گفت: در طول برنامه پنجم توسعه مجموعا بخش دولتی و خصوصی و نیروگاه های حرارتی و برق آبی مجموعا ۱۳ هزار مگاوات بوده است و این نشان از این است که ما نسبت به برنامه یک فاصله بسیار معناداری داشته ایم.

وی تصریح کرد: علت این فاصله عمدتا مسائل مالی و اقتصادی از دو جهت است؛ اولین دلیل وجود فاصله معناداری بین درآمدها و هزینه ها است و دومین دلیل این است که اصولا منابع مالی و بازار سرمایه در ایران محدودیت دارد.

وزیر نیرو عنوان کرد: این ها مسائلی است که وزارت نیرو را بسیار در صنعت برق تحت فشار قرار می دهد در سال گذشته مسئله ای به نام خاموشی به دلیل کمبود ظرفیت تولید نداشتیم که این امر بدین معناست که از تمام ظرفیت صنعت برق فنی و تخصصی و دانش و مدیریت استفاده شده که این مسئله مدیریت شود.

چیت چیان عنوان کرد: فقط در تابستان سال ۱۳۹۵حدود سه هزار مگاوات مدیریت بار انجام شده است و تلاش کرده ایم که بار مصرف را کاهش دهیم. اگر این اقدام نبود در تابستان امسال حتما با مشکل خاموشی مواجه می شدیم.

وزیر نیرو تصریح کرد: طی سه سال گذشته تلفات شبکه های توزیع از ۱۹ درصد به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی گفت: موفق شدیم حدود ۶۶۰ مگاوات با کمک هوای ورودی به توربین ها و تنظیم دریچه های ورود هوا از ظرفیت موجود توان بیشتری را بگیریم.

چیت چیان تصریح کرد: امسال بالاترین ضریب نیروگاهی را در ۹۸ و نیم درصد داشتیم و علیرغم سرمایه گذاری کمتر توانسته است خوب مدیریت شود.

وزیر نیرو گفت: این نیروگاه بسیار خوب توسط مدیران برنامه ریزی شده است و در آن مصرف آب به شدت کاهش داده شده به گونه ای که میزان مصرف آب سه لیتر در ثانیه خواهد بود.

وی با اشاره به احداث همزمان پنج هزار مگاوات نیروگاه جدید افزود: این نیروگاه ها در بندرعباس ۸۹۰ مگاوات، ماکو ۱۱۰ مگاوات، چابهار ۱۶۰ مگاوات، ارومیه ۴۸۰ مگاوات و کاشان ۶۰ مگاوات و ... است.

چیت چیان بیان کرد: از این پنج هزار مگاوت دو هزار و ۲۰۰ مگاوات بخش بخار است و دو هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاهی است که از صفر احداث می شود.

وی بیان کرد: نکته مهم این است که غیر از نیروگاه بندرعباس مابقی همه متعلق به بخش خصوصی است و این یکی از نشانه های افتخار صنعت برق است با این حد بالا با مشارکت بخش خصوصی انجام می شود.

وزیر نیرو گفت: در شروع فعالیت دولت یازدهم فقط یک نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان بود و در این سه سال به اندازه کل ظرفیت موجود قبلی استان نیروگاه جدید راه اندازی کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ هزار و ۸۳۰ مگاوات نیروگاه در دست احداث است، افزود: هزار و ۶۶۰ مگاوات نیروگاه آبی و بیش از هشت هزار نیروگاه حرارتی است.