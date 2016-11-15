۱۴ تن مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر اصلانی ظهر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مهاباد با بیان اینکه از این مقدار هشت تن شامل کریستال های مواد مخدر است افزود: هفت هزار نفر امسال در ارتباط با مواد مخدر در استان دستگیر شده اند و بیش از ۶۵ درصد زندانیان آذربایجان غربی جرم هایی در ارتباط با مواد مخدر و اعتیاد دارند.

وی با اشاره به توطئه های شوم دشمنان در جهت انحراف جوانان و آلوده کردن آنها به مواد مخدر عنوان کرد: برای مبارزه علیه بلای خانمانسوز اعتیاد همه باید همکاری کنند.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی امنیت وثبات استان را با وجود مرزی و عملیاتی بودن امنیت ایده آل عنوان کرد وگفت: نعمت وجود رهبری وبیداری مردم برنامه های شوم دشمنان را تاکنون خنثی کرده است.

وی با اشاره به اینکه اعتیاد مرز نمی شناسد و باید مراقب جوانان باشیم، گفت: شیشه توهم زا بوده و هوش را از انسان می برد و در نتیجه موجب برخی از قتل های خانوادگی می شود.

سردار اصلانی گفت: تمام تلاش و هدف دولت های استکباری و دشمنان انقلاب ایجاد ناامنی در ایران است که برای تحقق آن نقشه ها و مکرهای زیادی را به کار بردند و به اقرار خودشان از امنیت ایران متعجب هستند و مکرشان به خودشان بازگشته و گریبانشان را گرفته است.

وی تاکید کرد: تا زمانی که خود را ایرانی می دانیم باید اتحاد و انسجام خود را با عمل و وفاداری به سه رکن جمهوریت و اسلامیت نظام، اطلاعت از رهبری و سکاندار انقلاب، حضور یکپارچه برای دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی، حفظ کنیم.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با بیان اینکه با تلاش ماموران نیروی انتظامی و شورای هماهنگی با مواد مخدر استان وضع اعتیاد در مقایسه با سال های گذشته بهتر شده است، اظهار کرد: ۵۶ هزار تن مواد مخدر در افغانستان تولید می شود که با توجه به هم مرزی با ایران، این امر مشکل بسیار مهمی برای کشور است.

سردار اصلانی اضافه کرد: مواد مخدر دومین منبع درآمد پس از فروش اسلحه برای استکبار است و علاوه بر آن، با توجه به اینکه آنها قصد آسیب زدن به نظام را دارند، ترویج مواد مخدر در بین جوانان و جامعه کشور را مورد توجه قرار داده اند.

وی اظهار داشت: تاکنون در راه مبارزه با سوداگران مرگ، ۱۲ هزار جانباز و سه هزار و ۷۰۰ شهید جان خود را نثار کرده اند که ۵۸ شهید مربوط به آذربایجان غربی است.

فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد نیز در این نشست با بیان اینکه امسال تاکنون دو هزار و ۷۵ کیلوگرم مواد مخدر و پیش ساز شیشه در این شهرستان کشف و ضبط شده است افزود: در این زمینه شش باند منهدم، ۱۹۵ قاچاقچی و ۱۰۰ معتاد متجاهر دستگیر شدند و ۱۷۷ فقره پرونده قضائی تشکیل شده است.

سرهنگ فتاح بابانژاد گفت: امسال کشف هشت کیلوگرم مواد مخدر سنتی و چهار هزار و ۵۳۴ قرص روان گردان از دیگر کشفیات نیروی انتظامی شهرستان مهاباد است