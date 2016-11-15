وضعیت اعتباری پروژه های چهارمحال وبختیاری در سطح ملی پیگیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی در نشست با معاون سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: در این نشست نحوه جذب و تخصیص اعتبارات پروژه های مختلف چهارمحال و بختیاری در تمامی بخش های مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.

وی افزود: تخصیص کامل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه به منظور تکمیل و بهره برداری از پروژه های عمرانی چهارمحال و بختیاری از مهمترین خواسته های مدیریت ارشد استان است.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام چهارمحال و بختیاری نقش مهم و موثری در افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی این استان دارد.

وی بیان داشت: تسهیل در روند سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه فعال و بهره برداری از طرح ها و پروژه های نیمه تمام از اولویت های اصلی مسئولان چهارمحال و بختیاری محسوب می شود.