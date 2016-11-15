جلال چراغپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تساوی بدون گل تیم ملی ایران برابر سوریه اظهار داشت: در فوتبال دنیا برای بازی در زمین‌های گل آلود شیوه و سیستم های خاص موجود است. حتی در کلاس‌های پیشرفته، بازی در چنین زمین‌هایی تعریف دارد و تدریس می‌شود. در فوتبال به این گونه بازی ها «مدلی گیم» یا «بازی در زمین گل آلود» گفته می شود. ما می‌توانستیم با تدارک دیدن برای چنین بازی این تیم سوریه را در همین زمین هم ببریم.

چراغپور گفت: در چنین زمین‌هایی تیم‌های برتر که به دنبال پیروزی هستند باید با سیستم ۲-۴-۴ بازی کنند. دفاع خطی، یک هافبک دفاعی و دو مهاجم نوک. چون در چنین زمینی تنها راه گل زدن کشیدن بازی به کناره‌ها و سانتر های زود هنگام برای دو مهاجم نوک و بلند قامت است. تیم ملی ما حتی ابزار این کار را داشت. می شد از طارمی و انصاریفر بعنوان مهاجمان نوک استفاده کرد.

وی گفت: ما در جناح راست هم رامین رضاییان و در جناح چپ هم میلاد محمدی را داشتیم که قابلیت سانتر از جناحین را داشتند. اگر دقت کرده باشید همین موقعیت های اندک گلی هم که نصیب تیم ملی ایران شد روی همین ارسال‌های زودهنگام و ضربات سر بود که شاخص ترین آن نیز موقعیتی بود که در دقیقه ۸۶ توسط جهانبخش از دست رفت.

کارشناس فوتبال کشورمان گفت: اگر روی این شیوه اصرار می‌کردیم و دقایق زیادی این روش را دنبال می کردیم، قطعا دفاع سوریه به اشتباه می‌افتاد و گل زدن به این تیم میسر می شد. اما به اعتقاد من ما تدارک لازم بای بازی در زمین گل آلود را نداشتیم. با وجود این که از یک هفته پیش طبق اعلام هواشناسی می دانستیم که بازی را باید در چنین زمینی انجام دهیم.