سیاست های ترکیه آسیب جدی به این کشور می زند

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشگر محسن رضایی در حاشیه همایش بین المللی بحران های ژئوپلتیکی جهان اسلام که عصر امروز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد در جمع خبرنگاران و در خصوص تحولات اخیر منطقه اظهار داشت: منطقه آسیای جنوبی غربی که ما در آن قرار داریم استعداد فراوانی برای همگرایی و ایجاد یک اتحادیه بزرگ سیاسی و اقتصادی دارد.

وی افزود: صهیونیزم، وهابیت و سرمایه داری غربی اجازه نمی دهند ثبات و امنیت در منطقه برقرار شود. راهکار این است که ما مرزهای سیاسی همه کشورها را به رسمیت بشناسیم و اجازه دهیم کشورها، خود سرنوشت خود را به دست گیرند و کسی از بیرون برای مردم منطقه تعیین تکلیف نکند.

رضایی درباره دخالت های ترکیه در امور برخی از کشورهای منطقه اظهار داشت: کشور ترکیه به یک برداشتی رسیده و حکم می کند با دخالت در کشورهایی مثل عراق و سوریه می تواند به منابع نفت و گاز منطقه دسترسی پیدا کرده و به هاب انرژی برای صادرات نفت و گاز به اروپا تبدیل شود که البته تحریک های اسرائیل هم در این خصوص تاثیرگذار است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: ترکیه در ۳-۴ سال اخیر سیاست های جدیدی اتخاذ کرده که این سیاست ها به ترکیه می تواند آسیب جدی بزند.

وی تصریح کرد: مردم منطقه خواهان ادامه ناامنی نیستند و زندگی مردم با همگرایی بیشتر پیش می رود.

رضایی در خصوص سیاست های آینده دولت آمریکا در قبال ایران پس از انتخاب شدن ترامپ گفت: ما باید منتظر باشیم تا ببینیم بعد از اینکه رئیس جمهور آمریکا بر صندلی نشست مواضع اش چیست؟ ما همه چیز را آماده روی میز داریم و در صورت ادامه همکاری آنها در برجام آماده همکاری هستیم و اگر آمریکا بخواهد تجدیدنظر کند ما هم تجدیدنظر اساسی تری خواهیم کرد.

وی همچنین گفت: عربستان با ترویج وهابیت یک نقش ضد ژئوپلتیک را ایفا می کند که این خدمت به آمریکا و اسرائیل است. عربستان مامور شده که وحدتی که در جهان اسلام به وجود آمده و نظم ژئوپلتیک که در جهان اسلام به وجود آمده را به هم بزند.

رضایی گفت: خوشبختانه رهبر معظم انقلاب امروز پرچمدار وحدت، پیشرفت، صلح و امنیت در منطقه جهان اسلام است.