ارائه ۲۴۰۰ پروژه تحقیقاتی به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله ضرغام عصر سه شنبه در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاههای شهرستان رفسنجان در محل دانشگاه ولی عصر(عج) اظهار داشت: سال گذشته در حدود ۵۹ دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز علمی حضور پیدا کردم و از نردیک با اساتید به گفتگو نشستم.

وی گفت: امسال هم با ۲۱ مرکز نشست داشتم؛ علت آن این بود که امکانات ما در تهران محدود نشود و همه افراد صاحب ظرفیت علمی از حمایت های ما برای گسترش کارهای علمی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه این سفرها در اعداد و ارقامی که داریم خودش را نشان می دهد، افزود: سال گذشته حدود هزار و ۶۷۱ پروژه تحقیقاتی دریافت کردیم اما امسال تاکنون بالغ بر دو هزار و ۴۰۰ پروژه دریافت کرده ایم.

مشاور وزیر علوم با تأکید بر اینکه ظرفیتهای علمی کشور فقط در تهران نیست، ادامه داد: در سال ۸۲ اساسنامه بنیاد نخبگان و بنیاد ملی علم ایران را تدوین کردیم و هر دو را به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رساندیم.

ضرغام تصریح کرد: هدف از تشکیل بنیاد ملی نخبگان شناسایی استعدادهای نخبگان، هدایت آنان، شکوفایی آنان و ایجاد اشتغال برای این استعدادهای برتر بود.

وی با اشاره به وجود پنج میلیون دانشجو در کشور، ابراز داشت: کشور ما جمعیت جوانی دارد و بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر جوان وجود دارد که جزو جوان ترین کشورهای دنیا هستیم.

این مسئول تصریح کرد: اگر از استعدادها و ظرفیتهای ارزشمندی که داریم نتوانیم در حد تخصص آنان کار ایجاد کنیم نوعی خسران خواهد بود.

ضرغام ادامه داد: بنیاد ملی علم ایران در ادامه کار شورای عالی پژوهش های کشور و با اتمام کار این شورا و با استفاده از تجارب دیگر کشورها با هدف کمک به توسعه علم و فناوری در کشور اساسنامه آن مدون شد و در سال ۱۳۸۲ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با بیان اینکه تراز مالی ایده پردازی در دنیا ۲۱ هزار میلیارد تومان است، یادآور شد: بالاترین دارایی های فکری جهان از آن آمریکائیها و رتبه دوم از آن ژاپنی ها با ۲۵ درصد ایده های فکری جهان است.

ضرغام با بیان اینکه کشور آمریکا استعدادهای برتر را جذب می کند و این سیاست را از جنگ جهانی دوم شروع کرده است، عنوان کرد: ۴۹ درصد دانشجویان این کشور غیر آمریکایی و ۴۷ درصد دانشمندان پزشکی این کشور نیز غیرآمریکایی هستند.

مشاور وزیر علوم تصریح کرد: ما به لحاظ نیروی انسانی شرایط بسیار خوبی داریم و باید برای آن سیاست گذاری و برنامه ریزی کنیم و از توانمندی های کشور نهایت استفاده را ببریم.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این نشست تفاهم نامه حمایت از پژوهشگران و مخترعان بین دانشگاههای ولی عصر(عج) و علوم پزشکی رفسنجان با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به امضا رسید.

مشاور وزیر علوم همچنین از بخشها و آزمایشگاههای مختلف دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان بازدید کرد.