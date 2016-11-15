۲۴ مدرسه یک نفره در آذربایجان غربی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نجفی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان خوی بیان کرد: بر اساس همین نگرش‌ها یک سری توقعات از دستگاه‌های استانی می‌رود که باید در حیطه کاری خود افراد بی‌سواد را شناسایی و جذب کنند.

وی با بیان اینکه استان آذربایجان‌غربی جز چند استان آخر جدول در زمینه تعداد افراد باسواد بوده و این آمار از میانگین کشوری پایین‌تر است افزود: باید در مسیر شتاب بخشی به برنامه های سواد آموزی از ایده های خلاقانه استفاده شود.

فرماندار خوی نیز با بیان اینکه نیروهای انسانی تحصیل کرده از منابع قدرت یک کشور هستند و تولید علم یکی از شاخص‌های توسعه است افزود: استان آذربایجان‌غربی و به تبع آن شهرستان خوی با وجود چنین تاریخ و ظرفیتی در بسیاری از شاخص‌ها رتبه بسیار پایین و غیر قابل انتظاری دارد.

حسین سیوانی با اشاره به اینکه امروز باید شاخص‌ها سواد واقع‌بینانه سنجیده شوند و تنها محدود به خواندن و نوشتن نیست چرا که این معیارها برای ۵۰ سال پیش بوده است ادامه داد: در سیاست‌گذاری‌ها باید تفاوت‌های فرهنگی و جمعی، ممیزات اقلیمی و منطقه‌ای لحاظ شود تا بتوان حداکثر بهره‌برداری را داشت.

معاون رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور گفت: آذربایجان غربی با وجود نرخ بالای بیسوادی در کشور توانسته است بیش از ۹۵ درصد حجم ابلاغی امسال را محقق کند که ناشی از باور مسئولان به این موضوع است.

پرویز کوثری افزود: شورای پشتیبانی سواد آموزی استان و به ویژه استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی توجه ویژه ای به موضوع سواد آموزی دارند که این امر بیانگر توجه آنها به توسعه در سایه سواد آموزی است.

رئیس آموزش و پرورش خوی نیز گفت: آمار بی سوادی در شهرستان خوی طبق سرشماری سال ۹۰ در بین سنین ۱۰ تا ۴۹ سالگی در مردان حدود هفت هزار و ۷۷۰ نفر و در زنان ۱۷ هزار و ۷۰۰ نفر بوده است.

قدیر محمدی با بیان اینکه درصد باسوادی در این شهرستان در بین مردان ۹۳.۴۹ درصد و در بین زنان ۸۴.۸ درصد است اضافه کرد: ۴۰۰ نفر آموزش دهنده با اداره آموزش و پرورش خوی همکاری داشتند و در سال ۹۴ جمع ابلاغی‌ها حدود یک هزارو ۷۰۰ نفر بود که از این تعداد یک هزار و ۷۷۲ نفر جذب شدند.

وی با اشاره به اینکه در سالجاری نیز جمع ابلاغی یک هزار و ۹۰۰ نفر بوده که دو هزار نفر جذب شدند گفت: در دوره انتقال در سال ۹۵-۹۶ از یک هزار و ۴۰۰ نفر ابلاغی یک هزار و ۴۳۰ نفر جذب شده و در دوره تحکیم نیز از ۵۵۰ نفر ابلاغی همگی جذب شدند.