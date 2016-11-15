سینمای کودک و نوجوان لرستان گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد محمدی در سخنانی اظهار داشت: سینمای کودک و نوجوان کانون پرورش فکری استان لرستان با پخش انیمیشن عاشورایی «ناسور» فعالیت خود را در خرم آباد آغاز کرد.

وی گفت: کودکان و نوجوانان می توانند از ۲۴ آبان ماه تا ۱۲ آذر امسال در دو سانس صبح و عصر به تماشای این انیمیشن در سالن سینمای کودک و نوجوان خرم آباد بنشینند.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰ فیلم در اختیار کانون پرورش فکری بوده که قرار است تا پایان سال اکران ‌شوند.

محمدی افزود: با هماهنگی هایی که بین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آموزش و پرورش صورت گرفته دانش آموزان و اولیاء مدارس می توانند برای دیدن فیلم ها با تخفیف ویژه در سالن‌ کانون پرورش فکری حضور یابند.