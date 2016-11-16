حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار تیم ملی فوتبال ایران و سوریه که با تساوی بدون گل خاتمه یافت گفت: بازی در چنین شرایطی واقعا سخت است و نمی‌توان بابت این تساوی انتقادی به ملی پوشان کرد و از آنها خرده گرفت.

وی افزود: حریف اصلی ایران شرایط زمین و وضعیت جوی محل برگزاری بازی بود که باعث شد این نتیجه رقم بخورد. البته برگزاری بازی در چنین شرایطی بیشتر به نفع تیمی شد که قدرت کمتری نسبت به حریف دارد.

پیشکسوت فوتبال ایران در رابطه با اتلاف وقت زیاد توسط بازیکنان سوریه اضافه کرد: این موضوع طبیعی بود که سوری ها برای کسب نتیجه و امتیاز بخواهند چنین کاری را انجام بدهند و اتلاف وقت کنند اما بازی در این شرایط واقعا سخت بود و در چنین شرایطی امکان رخ دادن هر چیزی وجود دارد.

عبدی اظهار کرد: ایران تا الان نیمی از راه جام جهانی را با موفقیت طی کرده و باید برای نیمه راه که باقی مانده برنامه ریزی صحیح داشته باشد زیرا ما یکی از مدعیان اصلی صعود مستقیم به جام جهانی هستیم.