همکاری های «ایران و قزاقستان» در راستای امنیت و توسعه منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظم سجادپور رئیس مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امورخاجه کشورمان در سفر به جمهوری قزاقستان سه شنبه ۲۵ آبان ۹۵ طی سخنانی در آکادمی کلوپ دیپلماتیک دانشگاه حقوق و علوم انسانی قزاقستان (کازگیو) در حضور جمعی از سفراء، دیپلمات های نمایندگی های خارجی مقیم، رئیس و استادان و دانشجویان این دانشگاه به تشریح سیاست خارجی ایران در خصوص مسائل منطقه ای پرداخت.

وی با تشریح تحولات محیط پیرامونی ایران از ایران به عنوان بازیگری مسئولیت پذیر نام برد که همواره بخشی از راه حل چالش های منطقه بوده و نقش آن نمی تواند نادیده انگاشته شود.

سجادپور استقلال را از ویژگی های بارز سیاست خارجی خواند که درکنار دیپلماسی هوشمند در تامین ثبات و امنیت ایران در محیط پرتلاطم خود نقش بارزی داشته است.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه از موقعیت جغرافیایی ویژه ایران و واقع شدن بین حوزه های جغرافیایی متنوع آسیای مرکزی، قفقاز، شبه قاره هند، مدیترانه شرقی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را از دیگر عوامل موثر بر سیاست خارجی ایران خواند و عنوان کرد براثر این عامل ایران نقش ارتباطی بین مناطق پیرامونی خود داشته و علاوه برمساعدت به اجرای طرح های منطقه ای در حل و فصل مناقشات منطقه نیز دارای نقش کلیدی است.

سجادپور دربخشی دیگر ایران و قزاقستان را از بازیگران مهم منطقه ای و دولت هایی پاسخگو نسبت به تحولات منطقه ای خواند و همکاری های دو کشور را در راستای تامین ثبات و امنیت و توسعه منطقه عنوان کرد.