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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۵۶

امیر عبداللهیان در دیدار با سفیر مالزی؛

نماد پیوند عمیق ایران و مالزی سطح بالای روابط پارلمانی آنها است

نماد پیوند عمیق ایران و مالزی سطح بالای روابط پارلمانی آنها است

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل در دیدار با سفیر مالزی درتهران به سطح بالای روابط دیپلماتیک و پارلمانی دو کشور اشاره کرد و آن را نماد پیوندهای عمیق در کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل عصر امروز (سه‌شنبه) با «راجا نوشیروان زین‌العابدین» سفیر مالزی در تهران دیدار و گفت‌وگو کرد.

در ابتدای این دیدار امیرعبداللهیان به روابط مناسب پارلمانی دو کشور و سابقه طولانی آن و ازجمله همکاری در اجلاس‌های بین‌المللی اشاره کرد.

وی با توجه به حضور کشورهای غربی به ویژه آمریکا در منطقه خاورمیانه گفت: دموکرات‌ها در مقابله با تروریسم در منطقه اقدامی مؤثر نکردند و حال باید منتظر ماند تا نتیجه اقدامات ترامپ را مشاهده کرد.

امیرعبداللهیان افزود: ما سیاست مستقل خود را داریم و تمام تلاش خود را برای ایجاد امنیت و ثبات در منطقه بکار بسته‌ایم.

وی ادامه داد: ما در مقابل رفتارهای غیرسازنده برخی بازیگران، رویکرد و رفتاری مثبت، سازنده و منطقی داریم. ایران و عربستان در جهان اسلام نقش مهمی دارند و همکاری آنها می‌تواند آثار مثبتی برای کشورهای منطقه و به‌ویژه مسلمین داشته باشد، اما متأسفانه رویکرد سعودی در منطقه غیر سازنده است.

دستیار ویژه رئیس مجلس در ادامه این دیدار تصریح کرد: سیاست ایران در منطقه بر ۲ پایه استوار است، ابتدا کمک به کشورهای منطقه در مقابل بحران‌های منطقه‌ای بر اساس درخواست کشورهایی مثل عراق و سوریه و به موازات آن تلاش برای تحقق راه‌حل‌های سیاسی برای حل مشکلات و مسائل کنونی است.

در پایان امیرعبداللهیان به سطح بالای روابط دیپلماتیک و پارلمانی دو کشور اشاره کرد و آن را نماد پیوندهای عمیق در کشور دانست.

سفیر مالزی در تهران نیز ضمن اشاره به روابط خوب دو کشور و سفر اخیر روحانی به مالزی اذعان کرد که سطح روابط دو کشور بسیار عمیق است.

وی اضافه کرد: میزان سفرهای متعدد دو جانبه بین دو کشور نشان می‌دهد که ایران و مالزی دارای نقاط مشترک فراوان هستند.

وی به انتخابات آمریکا و تأثیرات آن بر دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: رأی مردم آمریکا به ترامپ نشان می‌دهد که در جامعه آمریکا، نسبت به بحث جهانی‌سازی و مهاجرت‌ها انتقاد وجود دارد و نمی‌توان این احساسات را نادیده گرفت.

سفیر مالزی در تهران در مورد مسائل خاورمیانه، بر گسترش ثبات و توسعه اقتصادی برای حل بحران‌ها تأکید کرد.

طرفین سفر اخیر رئیس‌جمهور ایران به مالزی را نقطه عطف جدیدی در روابط دانسته و تبادل رو به افزایش هیأت‌های سیاسی، اقتصادی و پارلمانی دو کشور را مفید ارزیابی کردند.

کد مطلب 3825712
محمد مهدی ملکی

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