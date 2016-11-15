دانشجوی خرمشهری رتبه نخست جشنواره ملی قران و عترت را کسب کرد

سید محمد موسوی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «حنان آلبوخنفر» از دانشجویان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در سی و یکمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور که با حضور بیش از یک هزار و ۳۰۰ رقابت کننده قرآنی برگزار شده بود رتبه نخست را کسب کرد.

وی افزود: این دوره از مسابقات ۲۰ تا ۲۳ آبان ماه به میزبانی دانشگاه فرهنگیان در مشهد برگزار شد و آلبوخنفر در بخش احکام، رتبه اول را کسب کرد.

معاون فرهنگی دانشگاه علوم و فنون خرمشهر در ادامه بیان کرد: ۲۴ نفر از دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری حائز رتبه های برتر در رشته های مختلف این دوره از مسابقات شدند که ۱۲ نفر رتبه اول را به خود اختصاص داده اند و آلبوخنفر تنها برگزیده حائز رتبه نخست این دوره از مسابقات از بین دانشگاه های خوزستان و منطقه ۱۰ کشوری بود.