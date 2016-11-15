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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۴۹

 معاون فرهنگی دانشگاه علوم و فنون خرمشهر:

دانشجوی خرمشهری رتبه نخست جشنواره ملی قران و عترت را کسب کرد

دانشجوی خرمشهری رتبه نخست جشنواره ملی قران و عترت را کسب کرد

خرمشهر - معاون فرهنگی علوم و فنون دریایی خرمشهر از کسب رتبه نخست سی و یکمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور توسط دانشجویان این دانشگاه خبر دادند.

سید محمد موسوی  در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «حنان آلبوخنفر» از دانشجویان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در سی و یکمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور که با حضور بیش از یک هزار و ۳۰۰ رقابت کننده قرآنی برگزار شده بود رتبه نخست را کسب کرد.  

وی افزود: این دوره از مسابقات ۲۰ تا ۲۳ آبان ماه به میزبانی دانشگاه فرهنگیان در مشهد برگزار شد و آلبوخنفر در بخش احکام، رتبه اول را کسب کرد.

معاون فرهنگی دانشگاه علوم و فنون خرمشهر در ادامه بیان کرد: ۲۴ نفر از دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری حائز رتبه های برتر در رشته های مختلف این دوره از مسابقات شدند که ۱۲ نفر رتبه اول را به خود اختصاص داده اند و آلبوخنفر تنها برگزیده حائز رتبه نخست این دوره از مسابقات از بین دانشگاه های خوزستان و منطقه ۱۰ کشوری بود.

کد مطلب 3825715

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