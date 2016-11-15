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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۵۹

رایزن فرهنگی ایران در عراق تأکید کرد؛

ضرورت رعایت ضوابط و مقررات عراق از سوی زائران ایرانی

ضرورت رعایت ضوابط و مقررات عراق از سوی زائران ایرانی

استان ها- رایزن فرهنگی ایران در عراق برضرورت رعایت ضوابط و مقررات کشور عراق از سوی زوار ایرانی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا اباذری در گفت‌وگو با رسانه ها با اشاره به بار فرهنگی غنی پیاده روی اربعین حسینی برای مسلمانان به ویژه شیعیان، اظهار کرد: هدف از برپایی این همایش معنوی لبیک به ندای امام حسین(ع) است.

وی با بیان اینکه همه زوار باید در مسیر پیاده روی اربعین حسینی توجه خود را به اهداف و پیام امام حسین(ع) جلب کنند، افزود: توجه به گفتمان های مختلف قیام امام حسین (ع) اعم از مقاومت، معنویت، رعایت اخلاق و کرم اسلامی و انسانی باید در دستورکار زوار قرار گیرد.

رایزن فرهنگی ایران در عراق با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط و مقررات کشور عراق از سوی زائران ایرانی، خاطرنشان کرد: عبور از مسیرهای پیش بینی شده برای تردد، اسکان در موکب و محل های پیش بینی شده و... مورد توجه زائران قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به بازدید های انجام شده از موکب های و هیئت های عراقی در مسیر تردد زائران ایرانی، تصریح کرد: خوشبختانه خدمات رسانی مطلوب و تردد زائران با وجود کندی در حرکت بدون اشکال انجام می شود.

کد مطلب 3825725

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