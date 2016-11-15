به گزارش خبرگزاری مهر، نادر مختاری معاونت حفاظت و بهره برداری در سخنانی ضمن اشاره به وضعیت معادن شن و ماسه ای استان لرستان در خصوص و کارگاه های شن و ماسه رودخانه ای مستقر در منطقه «خرگوشناب» اظهار داشت: جلسه ای با حضور دادستان، دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی لرستان، فرماندار، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان سلسله برای ساماندهی کارگاههای شن و ماسه منطقه «خرگوشناب» برگزار شد.

وی گفت: در این جلسه برنامه های حاکمیتی شرکت آب منطقه ای در خصوص جمع آوری معادن شن و ماسه منطقه «خرگوشناب» و انتقال کاربری آنها به معادن کوهی مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای لرستان عنوان کرد: برداشت بی رویه و غیراصولی رودخانه ای مهمترین عامل تغییر رژیم و رفتار رودخانه ها و مسیل ها بوده و خسارتی چون فرسایش بستر و ساحل رودخانه ها، پایین افتادن سطح آب، تخریب سازه های فنی و عمرانی حاشیه، ناپایداری آبراه و نفوذ آب شور را موجب می شود.

مختاری افزود: همچنین در این جلسه آزادسازی حریم و بستر منطقه گردشگری «کهمان» در دستور کار قرارگرفت و همه دستگاههای متولی امر از قبیل اداره راه و شهرسازی، منابع طبیعی و شرکت آب منطقه ای موظف شدند نسبت به آزادسازی بستر و جرائم قانونی تحت امر خود ظرف مدت ۲۰ روز اقدام کنند.