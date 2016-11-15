به گزارش خبرگزاری مهر، باقر توکلی در سخنانی اظهار داشت: کارگاه تخصصی آموزش مدرسان با موضوع فلسفه برای کودکان با حضور یکی از مدرسان دانشگاه فرهنگیان و شرکت ۲۲ مدرس میانی در محل سالن کنفرانس تکنولوی و گروههای آموزشی آموزش و پرورش لرستان برگزار شد.

وی گفت: هدف اصلی کارگاه فلسفه برای کودکان بالا بردن و تقویت قدرت تشخیص، تمیز، استدلال و داوری کودکان و در عین حال آشنایی با برخی مفاهیم مورد علاقه و نیاز آنها بوده است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان افزود: مربیان به جای تدریس به شیوه حافظه محور، از شیوه تامل در آموزش استفاده می کنند تا زمینه موفقیت تحصیلی و اعتماد به نفس کودکان را بالا برده و موجب تغییر روند آموزش از حافظه محور به تفکر محور باشند.

توکلی در ادامه خاطر نشان کرد: اولین گام برای دستیابی به اهداف برنامه فلسفه برای کودکان، انتخاب مربی مناسب بوده تا در پرورش تفکر و اندیشه دانش آموزان ایفای نقش کرده و با دانش آموزان ارتباط موثر برقرار کرده و هدایت کلاس را در راستای پیاده سازی اهداف برنامه بر عهده بگیرد.