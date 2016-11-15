به گزارش خبرگزاری مهر، رحمن قلاوند در سخنانی از اجرای طرح بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان همزمان با سراسر کشور با هدف شناساندن آموزش های مهارتی و ترویج فرهنگ مهارت آموزی در آبان ماه سال جاری خبر داد.

وی گفت: در راستای اطلاع رسانی، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی در بین اقشار مختلف جامعه و با هدف هدایت و فراگیر کردن هرچه بیشتر آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای کلیدی و زیرساختی برای اجرای سیاست های اشتغال و تحقق رویکرد اقتصاد مقاومتی، طرح بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای از تاریخ ۲۲ تا ۲۷ آبان ماه سالجاری همزمان با سراسر کشور در خرم آباد و شهرستانهای تابعه اجرا می شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان عنوان کرد: هدف از این بازدید، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقاء ارتباط با مخاطبان فنی و حرفه ای اعم از دانش آموزان، کارجویان، دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی و … است.

قلاوند خاطر نشان کرد: اجرای این طرح اثرگذاری مطلوبی را در روند توسعه و ترویج فرهنگ مهارت آموزی و ارتقاء جایگاه آموزش های مهارتی در رفع بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار دارد.

وی با بیان اینکه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان دارای ۱۷ مرکز ثابت دولتی بوده و این مراکز مجهز به تجهیزات و امکانات و کارگاههای فراوان ثابت و سیار است گفت: این مراکز آموزش های مهارتی را از طریق مربیان مجرب و همگام با استانداردهای روز دنیا به صورت رایگان به مخاطبان خود ارائه می دهند.